تشيلسي: لن نسمح برحيل جيرو بدون وجود بديل

قال جودي موريس مساعد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،‭ ‬اليوم الجمعة، إن فريقه لن يفرط في المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو خلال فترة الانتقالات الحالية إلا بعد ضمان الحصول على بديل مناسب.

وانضم جيرو إلى تشيلسي من أرسنال في يناير/ كانون الثاني 2018، لكن نجمه تراجع في ظل تألق تامي ابراهام هداف الفريق وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال رحيل جيرو عن النادي اللندني.

ولم يهز جيرو (33 عاما) الشباك في خمس مرات شارك فيها مع فريقه في الدوري هذا الموسم.

وقال موريس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد: ”لا يزال يلعب في صفوف تشيلسي. وهذا أمر لصالح النادي، لا يمكن أن نفرط في لاعبين إن كان هذا يؤدي لحدوث ثغرات في بعض المراكز. أوافق على وجوب مراعاة ظروف كل لاعب لكن علي القول إن جيرو كان لاعبا متميزا وهدافا بارزا مع الفريق.

وأضاف: ”لا يمكن تصور وجود مشاكل مع اللاعب من هذه الناحية…لا يحق لي الحديث في أمور تخص المدرب لكنني أستطيع القول: إن أي تحرك سيكون لتعزيز التشكيلة“.

وأصبح الطريق مفتوحا أمام تشليسي لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي عقوبة موقعة على النادي اللندني تتعلق بحظر ضم لاعبين.

وقال شون دايك مدرب بيرنلي اليوم الجمعة: إن لاعب الوسط داني درينكووتر سيعود إلى تشيلسي بعد نهاية فترة إعارته إلى بيرنلي هذا الشهر.