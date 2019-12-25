أوليفيه جيرو يلمح إلى مغادرة تشيلسي في الميركاتو الشتوي

ألمح أوليفيه جيرو، نجم فريق تشيلسي، إلى تفكيره بشكل كبير في مغادرة النادي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

ويعاني اللاعب الفرنسي الدولي من قلة فرص اللعب المنتظم هذا الموسم، تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وقال جيرو في تصريحات لصحيفة ”ميرور“ الإنجليزية: ”سيكون من الصعب البقاء في تشيلسي، سأتحدث مع المدرب“.

وأضاف: ”هناك فرصة كبيرة للغاية لإحداث تغيير، لأنني لا أتلقى وقتا كافيا هنا، في الوقت الحالي أنا لاعب تشيلسي، لا يزال أمامي عدد قليل من المباريات للعب مع الفريق من الآن وحتى بداية موسم الانتقالات“.

وتابع: ”بعد ذلك سنجلس سويا ونتخذ القرار الأفضل بالنسبة لي“.

واختتم: ”الانتقال إلى فرنسا هو خيار ممكن، هناك توقعات كبيرة مني بالنسبة للمشاركة مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا 2020، ولذلك أسعى للمشاركة باستمرار في المباريات“.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أن هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع جيرو في شهر يناير المقبل، وأبرزها ميلان وإنتر ميلان وليون وبوردو.

وجيرو، البالغ 33 عاما، لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

وانضم جيرو إلى تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2018 قادما من آرسنال الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2020.