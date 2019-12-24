توتنهام يخسر استئناف طرد سون هيونغ مين أمام تشيلسي

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، أن توتنهام خسر استئناف طرد مهاجمه الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الديربي اللندني أمام جاره وضيفه تشلسي في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وطرد سون في الدقيقة 62 من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة الأحد، بسبب ”سلوك عنيف“ أكدته تقنية المساعدة بالفيديو ”VAR“ عندما قام بركل مدافع تشلسي الدولي الألماني أنطونيو روديجر، ردا على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لصالحه.

ولم يعاقب الحكم الرئيسي أنطوني تايلور سون بداية، قبل أن يرفع في وجهه بطاقة حمراء مباشرة بعدما أظهرت تقنية الفيديو قيامه بـ ”سلوك عنيف“.

وتقدم توتنهام باستئناف، لكن الاتحاد الإنكليزي أيد البطاقة الحمراء وبالتالي سيتم إيقاف سون ثلاث مباريات، الأولى أمام ضيفه برايتون الخميس، والثانية أمام مضيفه نوريتش سيتي السبت المقبل، والثالثة ضد مضيفه ساوثمبتون الأربعاء المقبل.

وأثار قرار الطرد غضب مورينيو، المدرب السابق لتشلسي، لاسيما وان البطاقة الحمراء كانت الثانية بحق الكوري الجنوبي هذا الموسم.

وقال البرتغالي الاثنين ”آمل في ألا يعاقب سون خمس مرات المرة الأولى عندما عرقله روديغر (ولم يحتسب خطأ لصالحه)، المرة الثانية عندما طرد، المرة الثالثة ستكون بغيابه عن لقاء برايتون، الرابعة بغيابه أمام نوريتش والخامسة بغيابه أمام ساوثمبتون“، في إشارة الى إيقافه ثلاث مباريات بسبب الطرد المباشر.

وانتقد مورينيو طريقة تدخل تقنية ”في ايه آر“، معتبرا أن المسؤول عنها في تلك المباراة الحكم بول تييرني هو من أدار المباراة وليس أنطوني تايلور.