بعد إلقاء مقذوف تجاه حارس تشيلسي.. توتنهام يمنع مشجعا من حضور مبارياته

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه حدد الشخص الذي ألقى مقذوفا من المدرجات باتجاه كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، خلال المواجهة بين الفريقين الأحد الماضي.

وفرض توتنهام عقوبة إيقاف بحق المشجع؛ بسبب ما بدر منه في المباراة التي انتهت بهزيمة السبيرز 2-صفر.

وتم استهداف كيبا في الدقيقة 65 من المباراة بإلقاء مقذوف من المدرجات سقط بجوار الحارس الإسباني داخل منطقة الجزاء، وكان توتنهام متأخرا بالفعل بهدفين.

وذكر النادي اللندني في بيان اليوم الثلاثاء: ”نؤكد أننا توصلنا للشخص مرتكب هذا الفعل، ومنعناه على الفور من حضور المباريات. هذا الشخص هو المسؤول عن إلقاء المقذوف تجاه كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي خلال مباراة الأحد الماضي في الدوري الممتاز“.

وأضاف النادي اللندني في بيانه: ”سنواصل اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة بحق أي شخص يتصرف بهذه الطريقة“.

كما تعرض أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي لإساءة عنصرية خلال المباراة ذاتها، وحث المدافع الألماني النادي على العثور على المتورطين ومعاقبتهم.

وقال توتنهام إن التحقيق في هذه الواقعة ”لا يزال مستمرا“.