مباراة توتنهام ضد تشيلسي.. التلميذ لامبارد يتفوق على أستاذه مورينيو (فيديو)

احتفل فرانك لامبارد بالتفوق على أستاذه جوزيه مورينيو عندما قاد تشيلسي للفوز على جاره اللندني توتنهام هوتسبير في عقر داره 2/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد تشيلسي إلى مستواه في الوقت المناسب ليهزم توتنهام هوتسبير خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي ويتفوق لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو في معركتهما التدريبية اليوم.

وسجل البرازيلي ويليان الهدفين في الشوط الأول ليعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بينما سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لتوتنهام عقب طرد المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 61.

The student becomes the teacher ???? pic.twitter.com/MZYkz8XqAY

ولعب لامبارد مدرب تشيلسي، الذي فاز باثنين من ألقابه في الدوري الممتاز خلال فترة مورينيو الأولى في ستامفورد بريدج، بخطة سمحت لفريقه بالسيطرة من البداية للنهاية، بمساعدة أداء باهت من أصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار شدد تشيلسي، الذي خسر 4 من مبارياته الخمس السابقة في الدوري، قبضته على المركز الرابع ووسع الفارق إلى 4 نقاط مع شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس، بينما يتراجع توتنهام بـ6 نقاط عن المربع الذهبي في المركز السابع.

عودة الهداف التاريخي

وتعاقد تشيلسي مع لامبارد لتدريب الفريق الأول في يوليو/ تموز الماضي بعدما لجأ المالك رومان أبراموفيتش إلى وجه مألوف بدلًا من الاعتماد على عنصر الخبرة لخلافة المدرب ماوريسيو ساري في حقبة جديدة للنادي.

ويحظى لامبارد بشعبية هائلة بين مشجعي تشيلسي، إذ حقق نجاحًا هائلا على مدار 13 عاما كلاعب وسط في ستامفورد بريدج، وسيتولى منصبه الجديد بعقد لـ3 سنوات بعد الرحيل عن ديربي كاونتي في الدرجة الثانية.

ونال لامبارد (41 عاما) إشادة النقاد بعدما قاد ديربي إلى ملحق الترقي للدوري الممتاز في موسمه الأول كمدرب، رغم أنه فقد فرصة التأهل أمام أستون فيلا.

وكان لامبارد، لاعب وسط إنجلترا السابق، ضمن الجيل الذهبي لتشيلسي وخاض 648 مباراة ويملك الرقم القياسي في عدد الأهداف مع النادي برصيد 211 هدفا بين 2001 و2014، وخلال تلك الفترة حصد لقب الدوري الممتاز 3 مرات إضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا.

Man Utd 2-1 Spurs

Spurs 0-2 Chelsea

José Mourinho loses to both of his former Premier League teams within the same month. ????‍♂️ pic.twitter.com/JtrKXPCENF

