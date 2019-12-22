ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على توتنهام (صورة)

انتزع تشيلسي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 2/0 على مضيفه توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقة 12، و45+4.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في حين يتصدر ليفربول جدول الترتيب وفي جعبته 49 نقطة لكن من 17 مباراة، وتأجلت مباراته في الجلوة الـ18 لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ويملك مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، 38 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي المفاجأة شيفيلد يونايتد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ثم وولفرهامبتون سادسا ويملك 27 نقطة.

وجمدت خسارة توتنهام أمام تشيلسي رصيد السبيرز عند 26 نقطة في المركز السابع، ويتقدم بنقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن، الذي خسر 0/2 أمام واتفورد.

1. ليفربول، 17 مباراة، 49 نقطة.

2. ليستر سيتي، 18 مباراة، 39 نقطة.

3. مانشستر سيتي، 18 مباراة، 38 نقطة.

4. تشيلسي، 18 مباراة، 32 نقطة.

5. شيفيلد يونايتد، 18 مباراة، 28 نقطة.