وفد من ميلان في إسبانيا للتفاوض مع جان كلير توديبو مدافع برشلونة

قالت شبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“ إن وفدًا من ميلان وصل برشلونة للتفاوض مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو بموافقة النادي الكتالوني.

وقال الصحفي جيانلوكا دي مارزيو إن ميلان يسعى منذ فترة طويلة إلى التعاقد مع توديبو البالغ من العمر 20 عامًا والذي انضم إلى النادي الكتالوني العام الماضي من تولوز الفرنسي مقابل مليون يورو.

وكافح توديبو من أجل المشاركة مع برشلونة لكنه شارك مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا ومرتين في الدوري هذا الموسم.

وفشل الناديان حتى الآن في الاتفاق على شروط الصفقة، حيث يرغب برشلونة في إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر أو وضع شرط لإعادة شراء اللاعب بمبلغ محدد.

ومع ذلك، ميلان ليس على استعداد لإعادة لاعب للملاعب مجانًا دون أي رأي بشأن مستقبله المقبل.

ووفقًا لقناة ”سكاي سبورتس“، فإن مدير الرياضة ريكي ماسارا موجود حاليًا في برشلونة لإجراء محادثات مع توديبو لإقناعه بالانتقال إلى ميلان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن برشلونة وميلان وافقا بالفعل على شروط الصفقة، لذلك فالأمر الآن يتعلق بموافقة اللاعب على الانتقال إلى النادي الإيطالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن توديبو بات هدفًا لستة أندية أوروبية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، منها: موناكو الفرنسي، وإيفرتون، وساوثهامبتون الإنجليزيان، وبنفيكا البرتغالي، وباير ليفركوزن الألماني، فضلًا عن ميلان الذي تحرك بالفعل.