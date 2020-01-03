رفض شكوى أرتورو فيدال ضد نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أنه تم رفض شكوى اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، ضد نادي برشلونة، بداعي عدم الحصول على حوافز قيمتها 2.4 مليون يورو.

ورفع محامو فيدال شكوى لرابطة اللاعبين في إسبانيا الشهر الماضي، بداعي عدم الحصول على حوافز بقيمة 2.4 مليون يورو، وقالت إذاعة ”كادينا سير“: ”تم رفض دعوى أرتورو فيدال بحجة تفسير اللاعب الخاطئ لبنود عقده مع ناديه“.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن فيدال قدّم الشكوى عن طريق محاميه يوم 5 ديسمبر الماضي، وطالب بمبلغ 2،4 مليون يورو؛ بناء على بنود في عقده تمنحه المبلغ حال شارك في 60% من مباريات الموسم الماضي، في حين يعتقد برشلونة أن البند يستوجب مشاركة اللاعب في شوط على الأقل في كل مباريات الفريق وهو الخلاف الذي اندلع بين إدارة الفريق واللاعب.

ويعتقد برشلونة أن فيدال لم يستجب للشروط الموجودة في عقده، لذلك يرفض دفع المبلغ بينما يعتقد اللاعب التشيلي أنه يستحق المبلغ لأنه استجاب لشروط بنود العقد.

ويرتبط فيدال، بالرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وشارك فيدال 19 مباراة الموسم الحالي مع برشلونة، بواقع 767 دقيقة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا، علما أنه انضم إلى برشلونة صيف العام 2018 من بايرن ميونخ الألماني ويرتبط مع النادي الكتالوني بعقد حتى 2021.