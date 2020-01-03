سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يكشف دوافعه للعام الجديد وراموس يشكو التدريب في الضباب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو على الرمال

نشر فيليب كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته على الرمال أثناء قضائه عطلته الشتوية، وعلق اللاعب قائلا: العائلة

تشافي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وابنته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب: مبروك يا أميرة آسيا لديك بالفعل 4، أنا أحبك حب لا نهاية له.

ماغواير يدعو للاهتمام بالصحة العقلية

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ شارك فيه عدد من النجوم، يدعو من خلاله لضرورة الاهتمام بالصحة العقلية.

وعلق اللاعب قائلا: إن صحتنا العقلية مهمة مثل صحتنا الجسدية، وهناك دائما شيء يمكننا القيام به لرعاية صحتنا العقلية، شاهد هذا الفيلم لتعرف كيف يمكنك البدء في كل ما يهم

هاري كين: الأوقات الصعبة لا تدوم

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للحظة إصابته في لقاء الفريق الأخير، وعلق كين: ارفع الرأس، الأوقات الصعبة لا تدوم، والأشخاص الأقوياء يفعلون.

رونالدو: سوف أستمر بنفس الدافع

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه، اليوم، وعلق اللاعب قائلا: العام الجديد، نفس الدافع.

إيميرك لابورت: عودتي الخبر الأفضل في العام الجديد

نشر إيميرك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه بعد فترة غياب استمرت 4 أشهر للإصابة، وعلق اللاعب قائلا: أفضل الأخبار لعام 2020 حتى الآن.

Best news of 2020 so far ???????????????? #OnMyWayBack ???? pic.twitter.com/EWJCcBrGKy — Aymeric Laporte (@Laporte) January 3, 2020

أندرو لونيرغان يصف زميله بالأسطورة

نشر أندرو لونيرغان حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله أدريان سان ميغيل بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق لونيرغان قائلا: عيد ميلاد سعيد لهذه الأسطورة الكبيرة.

Happy birthday to this big legend ???????????????????? pic.twitter.com/hVHHqe3vL1 — Andrew Lonergan (@Lonners24) January 3, 2020

ألدرفيريلد يتعهد بتصحيح المسار

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق وتعهد اللاعب بالمساهمة في تصحيح مسار فريقه عقب النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، حيث علق قائلا: عاقد العزم على إعطاء كل شيء لتغيير الأمور، وتصحيح النتيجة الحديثة

Determined to give everything to turn things around and bounce back from recent results ????! #COYS pic.twitter.com/1f4eBlZmBa — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) January 3, 2020

راموس يشكو التدريب في الضباب

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب قائلا: حصة ضبابية

علي معلول يشكر زملاءه ومحبيه

حرص علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري على توجيه الشكر لزملائه ومحبيه بعدما تلقى العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر اللاعب صورة بقميص ناديه عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلق قائلا: شكرا لجميع الناس التي قامت بتهنئتي بمناسبة عيد ميلادي وإن شاء الله سنة سعيدة للجميع.