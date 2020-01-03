مانشستر يونايتد يبلغ ماتيتش وروخو برحيلهما في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد أبلغ لاعبيه نيمانيا ماتيتش وماركوس روخو بأنه بإمكانهما الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إنه تم إبلاغ الثنائي بأنه لا يوجد لهما مستقبل في ”أولد ترافورد“، حيث يتطلع النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق لبيعهما لجمع الأموال اللازمة للتعاقدات الجديدة.

ويتردد أن الصربي ماتيتش البالغ عمره 31 عاما يجذب اهتمام ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتم ذكرهما، بعدما خاض سبع مباريات فقط هذا الموسم.

وخاض لاعب الوسط الأرجنتيني روخو البالغ من العمر 29 عاما تسع مباريات أيضا هذا الموسم، ويسعى للرحيل أيضا، كما أن النادي سيستفيد من رحيلهما لتوفير المال اللازم لتعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن لاعب خط وسط بنفيكا جيدسون فرنانديز هدف لمانشستر يونايتد مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، دعا ريو فرديناند مدافع يونايتد وإنجلترا السابق النادي لضم أربعة لاعبين بارزين، من بينهم إدينسون كافاني وكاليدو كوليبالي.

كأس الاتحاد

قال أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، إن فريقه عليه ”بذل كل ما في استطاعته“ للفوز على ملعب ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت، بعد أن خرج على يده من البطولة نفسها من دور الثمانية الموسم الماضي.

وخسر يونايتد وقتها 2-1 على ملعب مولينو وودع البطولة، لكن المدرب النرويجي يسعى لتحقيق أول فوز على ولفرهامبتون في عقر داره بعد أن خسر أمام فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو 2-1 أيضا في الدوري الموسم الماضي وتعادل معه 1-1 في الموسم الحالي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”هذه هي المواجهة الرابعة التي أخوضها أمام ولفرهامبتون في ملعبه منذ وصولي. ولم يسبق لي تحقيق الفوز على ملعب المنافس. إنه ملعب صعب. خسر ليفربول هناك الموسم الماضي. وخسر مانشستر سيتي أيضا هذا الموسم.

”ولفرهامبتون يملك لاعبين جيدين ومدربا متمكنا كان لديه وقت كاف ليفرض أسلوبه وفلسفته على الفريق. يعرف اللاعبون بعضهم البعض وتتنوع طريقة لعبهم ما بين 3-5-2 و3-4-3 ويعرفون كل التفاصيل الخاصة بذلك… نستعد لليلة عصيبة“.