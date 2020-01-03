سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يتوقع ”ليلة عصيبة“ أمام ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه عليه ‭‭“‬‬بذل كل ما في استطاعته“ للفوز على ملعب ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم غدا السبت بعد أن خرج على يده من البطولة نفسها من دور الثمانية الموسم الماضي.

وخسر يونايتد وقتها 2-1 على ملعب مولينو وودع البطولة لكن المدرب النرويجي يسعى لتحقيق أول فوز على ولفرهامبتون في عقر داره بعد أن خسر أمام فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو 2-1 أيضا في الدوري الموسم الماضي وتعادل معه 1-1 في الموسم الحالي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”هذه هي المواجهة الرابعة التي أخوضها أمام ولفرهامبتون في ملعبه منذ وصولي. ولم يسبق لي تحقيق الفوز على ملعب المنافس. إنه ملعب صعب. خسر ليفربول هناك الموسم الماضي. وخسر مانشستر سيتي أيضا هذا الموسم“.

وأضاف: ”ولفرهامبتون يملك لاعبين جيدين ومدربا متمكنا كان لديه وقت كاف ليفرض أسلوبه وفلسفته على الفريق. يعرف اللاعبون بعضهم البعض وتتنوع طريقة لعبهم ما بين 3-5-2 و3-4-3 ويعرفون كل التفاصيل الخاصة بذلك… نستعد لليلة عصيبة“.

وتابع: ”علينا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز. علينا أن نلعب بطريقة جيدة ونقدم أداء إيجابيا لأننا نسعى لرد الاعتبار بعد الخسارة أمام ارسنال“.

وسيغيب الفرنسي بول بوغبا، الذي لم يشارك خلال الهزيمة 2-صفر أمام آرسنال، عن المباراة لأنه سيخضع لجراحة في الكاحل ومن المحتمل أن يغيب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع. وأكد سولشاير أن طبيعة إصابة لاعب الوسط هذه المرة تختلف عن الإصابة التي تسببت في غيابه ثلاثة شهور هذا الموسم.

وأوضح قائلا ”مرة أخرى. سنخوض مباراة في الدور الثالث لكأس الاتحاد ويتكرر الحديث عن بول مجددا. عاد بعد فترة غياب وخاض مباراتين. وأصيب ثانية ولم يتمكن من الذهاب لمباراة بيرنلي، خضع للفحص. الإصابة مختلفة هذه المرة… نستشير الفريق الطبي بصفة مستمرة…عليك أن تتابع المسألة من وجهة نظر أخرى. التزمنا بنصيحتهم لكن الإصابة ليست خطيرة ربما سيغيب ثلاثة أو أربعة أسابيع“.

وسيغيب لاعب الوسط سكوت مكتوميناي لفترة أطول بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي لكن سولشار قال إنه لن يبرم صفقات باهظة خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز تشكيلة فريقه.

وقال ”ما زلنا ننتظر… حددنا ما نريد. إذا توافر اللاعبون الذين نرغب في ضمهم فسيكون أمرا طيبا. أما إذا لم يكن ممكنا الوصول لاتفاق بالمبلغ المناسب فلن نبرم أي صفقات“.