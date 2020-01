زلاتان إبراهيموفيتش: تلقيت عروضا أكثر مقارنة بعشر سنوات ماضية

قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه أصبح مطلوبا من الأندية الآن، وهو يبلغ 38 عاما، بشكل أكبر مما كان قبل 10 سنوات وذلك خلال تقديم المهاجم السويدي رسميا كلاعب جديد في صفوف ميلان بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وعاد إبراهيموفيتش للنادي الذي تركه قبل 7 سنوات بعد التعاقد لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد وسط أسئلة حول قدرته على التأثير في العملاق المتعثر صاحب المركز الحادي عشر حاليا في الدوري.

وفي اللقاء الأخير ظهر ميلان بأداء مؤسف وخسر بنتيجة مدوية 0/5 من أتلانتا ليعادل أسوأ هزيمة له بالدوري.

وساعد إبراهيموفيتش ميلان في التتويج بآخر لقب كبير له في موسم 2010/2011 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في العام التالي وأكد أن هذه الخطوة كانت على عكس رغبته.

وأصبح إبراهيموفيتش لاعبا حرا منذ ترك لوس أنجليس غالاكسي في نوفمبر تشرين الثاني، وقال للصحفيين: ”في سن 38 عاما استقبلت عروضا أكثر من التي وصلتني في سن 28. عندما تركت ميلان لم يتم الأمر بموافقتي لكن الموقف كان هكذا.. أهم شيء أنني عدت الآن“.

وأكد أنه لا يزال يتمتع بالشغف بعد أن تأقلم على اللعب في هذا السن.

وتابع ”كل عمر مختلف. تتغير بدنيا مع مرور كل عام لكن الخبرة تعلمك أشياء مختلفة. إذا كنت لاعبا ذكيا ستعرف ما يتوجب فعله وما لا يجب فعله وبدلا من الركض يمكنني التسديد من مسافة بعيدة“.

وتعهد إبراهيموفيتش بأنه لن يتساهل أمام بقية اللاعبين الأصغر سنا بالفريق، وأضاف ”أنا أكثر شراسة من السابق. يعرفون من أنا وكيف أتدرب وألعب كل مباراة.

وأردف ”يجب أن تعمل بجد وتعرف كيف تعاني وإلا لن تصل إلى أقصى إمكاناتك. لا يحب الجميع المعاناة لكنني أفعل ذلك وأتوقع الكثير من زملائي“.

وستكون المباراة المقبلة لميلان في الدوري أمام سامبدوريا يوم الاثنين ورغم عدم تأكيد مشاركة إبراهيموفيتش، الذي لم يلعب أي مباراة منذ أكتوبر تشرين الأول، يمكنه أن ينطلق سريعا في مهمته الجديدة.

