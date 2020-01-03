لماذا اختار زلاتان إبراهيموفيتش رقم 21 مع ميلان؟

كشف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، سبب اختياره القميص رقم 21 مع ميلان، الذي انضم إليه بعقد حتى نهاية الموسم.

وقال زلاتان في تصريحاته لقناة ميلان: ”لقد عرضتُ الأرقام المتاحة على أطفالي وكانوا يفضلون الرقم 21، لذلك قررت اختياره“.

وأضاف ”لم أتغير منذ أن كنت طفلا، لا يزال لدي نفس الجوع والعزيمة والثقة، هدفي هو مساعد النادي والفريق على تحسين الوضع، وأن أؤدي بشكل جيد على المستوى الفردي“.

وأردف إبراهيموفيتش ”الجميع سعيد وتلقيت الكثير من رسائل التهنئة، الآن أخيرا هذه هي الخطوة الرسمية“.

وعن كواليس موافقته على العودة إلى ميلان، أوضح لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق ”خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الأخيرة، تحدثت مع بوبان وباولو مالديني أكثر من زوجتي، كل شيء سار بشكل جيد“.

واختم الهداف التاريخي لمنتخب السويد ”لديّ ذكريات طيبة تجاه ميلان، إيجابية، إنه نادٍ وفريق رائع، وأمر رائع أن أكون في سان سيرو“.

وانضم زلاتان، البالغ من العمر 38 عامًا إلى ميلان في صفقة انتقال حر، بداية من فترة الانتقالات الشتوية، وبعقد لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد إلى عام إضافي.

وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفا وصنع 24 في 85 مباراة مع ميلان، وسجل المهاجم السويدي هدفا كل 128 دقيقة خلال موسميه مع الروسينيري، يشار إلى أن ميلان يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي حاليا بعد مرور 17 جولة ويملك 21 نقطة.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي من قبل، مع يوفنتوس في الفترة من (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وميلان (2010-2012).

كما لعب إبراهيموفيتش لأندية أياكس من هولندا، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتزل إبراهيموفيتش اللعب الدولي مع السويد العام 2016، بعد بطولة أمم أوروبا، بعد أن سجل لمنتخب بلاده 62 هدفا في 116 مباراة.