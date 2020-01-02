استقبال حافل لإبراهيموفيتش عند وصوله إلى ميلانو (شاهد)

عاد النجم زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان، وكان في استقباله زفونيمير بوبان ومئة من جماهير النادي، حيث رحبوا به بشدة ورد عليهم بالابتسام.

وقال موقع النادي على الإنترنت، إن النجم السويدي البالغ عمره 38 عاما هبط إلى مطار ليناتي في ميلانو على متن طائرة خاصة.

وتوجه بعدها مباشرة إلى المركز الطبي للنادي للخضوع لفحص طبي قبل الظهور في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المختلفة، يوم الجمعة.

#Mercato ✈️ #SerieA ????????

???? Ibrahimovic est arrivé à Milan

???? Le Suédois doit passer sa visite médicale avant de signer avec les Rossoneri pic.twitter.com/5zIbMJOKjU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 2, 2020

ولا تشعر الجماهير وحدها بالإثارة والحماس لانضمام إبرا إلى ميلان، لكن أيضا المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي، حيث قال: ”إبرا محارب وقائد وله شخصية كاريزمية وشعور كبير بالمسؤولية ورغبة كبيرة في الفوز. سيحفز الفريق بأكمله وستكون مساهمته حاسمة“.

وأضاف بيولي: ”إبرا من نوعية اللاعبين الذين يساعدون الفريق وسيساعدنا في سد هذا الفراغ وتعويض قلة خبرة اللاعبين“.

واتخذ إبراهيموفيتش قرار العودة إلى ميلان وإيطاليا في فصل قد يكون الأخير بقصته مع كرة القدم كلاعب محترف، لكن القرار ربما يسفر عن تحول هائل في مشوار فريقه بالدوري الإيطالي رغم الابتعاد تماما عن المنافسة.

ويحتل ميلان، ثاني أكثر الأندية نجاحا في ايطاليا من حيث عدد ألقاب الدوري خلف يوفنتوس، المركز العاشر الذي لا يليق به بالتزامن مع إعلان التعاقد مع الهداف السويدي هذا الأسبوع.

ويتطلع جمهور ميلان للاستفادة مجددا من قدرات المهاجم البارز الذي سجل 42 هدفا في 61 مباراة مع الفريق وفاز بلقبي الدوري وكأس السوبر المحلية قبل الرحيل في 2012 إلى باريس سان جيرمان، لكنه عاد بعد أن أصبح أكبر سنا بسبع سنوات.

وبعد أن سجل 31 هدفا في 31 مباراة في الموسم الماضي مع لوس أنغليس غالاكسي في الدوري الأمريكي، يمكن الاعتقاد بأنه لا يزال يحتفظ بقوته وفاعليته حتى إذا انخفضت سرعته.

وربما يمكن التفكير في أن تعاون المهاجم فارع الطول مع لاعبين يربحون أقل بكثير من راتبه في أمريكا، جعله على قدر التطلعات وبات يتحمل مسؤولية فريقه بشكل أكبر.

ويمتد العقد مع ميلان حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي، ورغم أنه لا يمكن استبعاد قبوله لعرض مربح من الصين أو من بلد في الخليج لاحقا، فإن خطوته الحالية ستكون الأخيرة على الأرجح في مسابقات الدوري الكبرى.

وفي ظل وجود تشكيلة هزيلة وفارق 21 نقطة خلف الغريم إنتر ميلان، فليس من المرجح أن يحقق ميلان انتفاضة سينمائية في الموسم الحالي، لكن الدوري الإيطالي سيصبح أكثر جاذبية بعد عودة إبراهيموفيتش؛ لمشاهدة كيف ستكون اللقطة الأخيرة في مسيرته.