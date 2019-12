ميلان يكشف موعد تقديم مهاجمه العائد زلاتان إبراهيموفيتش للإعلام

أعلن ميلان الإيطالي، أنه سيقدم مهاجمه الجديد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى وسائل الإعلام، يوم الجمعة المقبل، بعد انضمامه للنادي لمدة ستة شهور.

ودعا النادي عبر موقعه على الإنترنت الإعلاميين والصحفيين والمصورين للتقدم بطلب الحصول على تصاريح حضور المؤتمر الصحفي الرسمي؛ لتقديم المهاجم البالغ عمره 38 عاما والذي سيجرى في مقر النادي في العاشرة صباح الجمعة.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011 وسجل 56 هدفا في 85 مباراة خلال موسمين.

وقال ميلان في بيان يوم الجمعة الماضي: ”يسعد ميلان إعلان تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش. وافق النادي والمهاجم على صفقة تبقيه مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار لتميد العقد لموسم آخر“.

