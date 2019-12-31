ميلان يكشف موعد تقديم مهاجمه العائد زلاتان إبراهيموفيتش للإعلام

أعلن ميلان الإيطالي، أنه سيقدم مهاجمه الجديد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى وسائل الإعلام، يوم الجمعة المقبل، بعد انضمامه للنادي لمدة ستة شهور.

ودعا النادي عبر موقعه على الإنترنت الإعلاميين والصحفيين والمصورين للتقدم بطلب الحصول على تصاريح حضور المؤتمر الصحفي الرسمي؛ لتقديم المهاجم البالغ عمره 38 عاما والذي سيجرى في مقر النادي في العاشرة صباح الجمعة.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011 وسجل 56 هدفا في 85 مباراة خلال موسمين.

وقال ميلان في بيان يوم الجمعة الماضي: ”يسعد ميلان إعلان تعاقده مع زلاتان إبراهيموفيتش. وافق النادي والمهاجم على صفقة تبقيه مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار لتميد العقد لموسم آخر“.

وآخر فريق لعب له إبراهيموفيتش كان لوس أنغلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث كان المهاجم السويدي اللاعب الأعلى أجرا في المسابقة وسجل 52 هدفا وصنع 17 خلال موسمين قبل الرحيل عن الولايات المتحدة.

وقال إبراهيموفيتش، الذي سجل أكثر من 500 هدف مع الأندية ومنتخب بلاده، ”سأعود إلى ناد احترمه بشدة ومدينة ميلانو التي أعشقها. سأقاتل مع زملائي لتغيير موقف الفريق هذا الموسم. سأبذل قصارى جهدي لحدوث ذلك“.

ويملك الدولي السويدي السابق مسيرة مظفرة في أوروبا، حيث لعب للعديد من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفاز بالعديد من الألقاب في خمس دول مختلفة.

ويمتد العقد مع ميلان حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لعام إضافي، ورغم أنه لا يمكن استبعاد قبوله لعرض مربح من الصين أو في أي دوري خليجي لاحقا فإن خطوته الحالية ستكون الأخيرة على الأرجح في مسابقات الدوري الكبرى.

وفي وجود تشكيلة هزيلة وفارق 21 نقطة خلف الغريم إنتر ميلان فليس من المرجح أن يحقق ميلان انتفاضة سينمائية في الموسم الحالي، لكن الدوري الايطالي سيصبح أكثر جاذبية بعد عودة إبراهيموفيتش لمشاهدة كيف ستكون اللقطة الأخيرة في مسيرته.