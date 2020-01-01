مينو رايولا يكشف أسرارًا جديدة بشأن فشل صفقة انضمام دي ليخت إلى نادي برشلونة

هاجم مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نادي برشلونة بشأن المفاوضات التي أجريت خلال الصيف الماضي بشأن انتقال موكله، والذي فضل في الأخير اللعب ليوفنتوس.

وقال رايولا خلال تصريحات نشرتها صحيفة ”كورييه ديل سبورت“ الإيطالية، اليوم الأربعاء:“بحسب العديد من الهولنديين ماتياس دي ليخت كان عليه الذهاب إلى برشلونة بالقوة، لكن الأمر ليس كذلك وكان نوعًا من التضحية، وبرشلونة كان يعتقد أن دي ليخت مثل قطعة جبن والأسباب التي أعطونا إياها من أجل التعاقد معه كانت خاطئة“.

وجاءت تصريحات وكيل اللاعبين الشهير ردًا على تقارير إعلامية نُشرت مؤخرًا تتهمه بإفشال انتقال دي ليخت نحو برشلونة ضد رغبة اللاعب، وذلك بطلب عمولة مالية كبيرة تبلغ 8 ملايين يورو.

وأكد الوكيل الهولندي الجنسية الإيطالي الأصل، أن يوفنتوس كان أكثر إقناعًا بضم موكله الذي لم تكن تهمه الأموال، وكان مهتمًا باللعب، وقال:“لم يكن فقط لاعب كرة يرغب يوفنتوس بضمه منذ حوالي سنة، بل كان لاعبًا تهتم عدة فرق بضمه مثل باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وأكثر من ذلك“.

وأضاف متحدثًا عن سبب تفضيله ليوفنتوس:“هناك شيء يجب أن يكون واضحًا أن ماتياس لم يضع المال كأولوية، والمهم هو لعب كرة القدم، وأتحدث كثيرًا مع نيدفيد الذي تربطني معه علاقات جيدة، ويمكن القول إنني كأب بالنسبة له، وبافيل قال لي:“هذا الشاب أكثر جنونًا مني وسيحمل الكرة الذهبية“.

وكان ماتياس دي ليخت بعد تألقه برفقة أياكس الموسم الماضي محط اهتمام عدة فرق، أبرزها الثلاثي: برشلونة، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، والتي حاولت ضمه وأجرت مفاوضات مباشرة مع اللاعب وفريقه.

وكان برشلونة يأمل بجمع الثنائي فرانكي دي يونغ ودي ليخت في نفس الفريق بعد سنوات من التواجد معًا في أياكس، لكنه فشل بضم المدافع واكتفى بلاعب الوسط.

وأصبح دي ليخت أساسيًا في يوفنتوس مستفيدًا من إصابة الدولي الإيطالي جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.