صحيفة تكشف مفاجأة بشأن فشل انتقال ماتياس دي ليخت إلى برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، مفاجأة بشأن فشل انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وسعى برشلونة بقوة للتعاقد مع دي ليخت، الصيف الماضي، بعد موسم رائع مع أياكس، لكن الصفقة فشلت، وانتقل اللاعب الشاب إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتحدثت ”موندو ديبورتيفو“ عن كواليس فشل انضمام دي ليخت إلى برشلونة، حيث أوضحت أن دي ليخت كان يرغب في الانتقال إلى النادي الكتالوني، إلا أن وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا تسبب في فشل الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن رايولا طلب من برشلونة الحصول على عمولة تصل إلى 8 ملايين يورو في صفقة دي ليخت، لكن الفريق الكتالوني رفض الأمر، ما تسبب في فشل الصفقة.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن برشلونة أبلغ دي ليخت بأنه لا يمكن التفاوض مع رايولا لأنهم بعيدون عن مطالبه، كما أن مينو أخبر البارسا بتقدم يوفنتوس في سباق ضم اللاعب الهولندي.

ورد دي ليخت وقتها على برشلونة برسالة ”لا تقلقوا، أريد الذهاب إلى صفوف برشلونة“.

وكشفت ”موندو ديبورتيفو“ أن رايولا أراد انتقال دي ليخت، البالغ من العمر 20 عاما، إلى يوفنتوس، لأنه يعتقد أن ماتياس لن يكون صالحا لبرشلونة قبل 3 سنوات على الأقل.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت بعقد مدته 5 مواسم، مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو)، وشارك اللاعب حتى الآن في 17 مباراة مع البيانكونيري، وسجل هدفا في 1454 دقيقة.

تنافس برشلونة وسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع إحدى مواهب النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ فإن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد لاعبه عادل عوشيشي، الذي ينتهي في يونيو 2020، لكن اللاعب لم يوافق على تمديد العقد حتى الآن، في حين يرغب برشلونة في الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

في حين ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن عادل عوشيشي البالغ من العمر 17 عاما، يرفض الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويرغب في الرحيل، ويأمل برشلونة في التعاقد معه مجانا.

وقالت الصحيفة إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع عوشيشي منذ عدة سنوات، ويرغب بشدة في ضمه في الموسم الجديد.

وشارك عوشيشي، البالغ من العمر 17 عاما، في مباراة واحدة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الحالي، وشارك في 4 مباريات في الدوري الأوروبي للشباب وسجل هدفا وصنع هدفين.