إنتر ميلان يبحث تدعيم الجبهة اليسرى بمدافع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان يستعد لتقديم عرض من أجل التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يبحث إنتر عن لاعب يمكنه دعم مركز الظهير الأيسر لبقية الموسم، وارتبط ”النيراتزوري“ بالتعاقد مع لاعب بارما ماتيو دارميان، وكذلك لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو، ولكنه وجه أنظاره الآن صوب إيمرسون.

ورصد ميلان ما يقرب من 30 مليون يورو لضم إيمرسون بالميري، لتدعيم الجبهة اليسرى.

وكان اللاعب (25 عاما) في نادي تشيلسي منذ صيف عام 2018، عندما انتقل من الدوري الإيطالي من صفوف روما، مقابل رسوم نقل بقيمة 20 مليون يورو.

منذ ذلك الحين، لعب الدولي الإيطالي مع تشيلسي 47 مباراة في جميع المسابقات، حيث تمكن من تسجيل هدفين إلى جانب صناعة هدف واحد.

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مناصفة مع يوفنتوس برصيد 42 نقطة.