تشيلسي يصارع مانشستر يونايتد على ضم مهاجم ليون الفرنسي

تستعد إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بكل قوة لدخول موسم الانتقالات الشتوية الذي ينطلق غدا الأربعاء.

ويسعى البلوز بشكل أساسي لتدعيم خط الهجوم بلاعب جديد، بدلا من الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو الذي اقترب من الرحيل عن ستامفورد بريدج، بعد أن ابتعد عن المشاركة بصورة أساسية منذ تولي فرانك لامبارد لمنصب المدير الفني للفريق.

مهاجم سيلتيك

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن موسى ديمبلي مهاجم فريق ليون الفرنسي يحظى باهتمام مسؤولي تشيلسي.

وتحول ديمبلي البالغ من العمر 23 عاما مهاجم سيلتيك الإسكتلندي السابق، إلى عنصر أساسي في تشكيلة لون الفرنسي منذ انتقاله مقابل 20 مليون جنيه إسترليني قبل موسم ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني يبحث عن مهاجم جديد لتعويض رحيل الثنائي جيرو وباتشواي عن الفريق.

وأبدى فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز إعجابه بقدرات موسى ديمبلي منذ فترة طويلة.

صراع إنجليزي

وأوضحت ”ميرور“ في تقريرها أن ديمبلي يعد أحد اللاعبين المرشحين للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

ويعد ديمبلي أحد الأسماء التي تحظى باهتمام مسؤولي اليونايتد في ظل رغبة النرويجي أولى غونار سولشاير المدير الفني في إعادة بناء الفريق، ولكن قد يكون إعجاب لامبارد بقدرات ديمبلي عاملا حاسما لانتقال اللاعب إلى صفوف البلوز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن لامبارد يرى بعض التشابه بين المهاجم الفرنسي وزميله السابق ديدييه دروغبا.

وسجل ديمبلي 10 أهداف خلال 25 مباراة خاضها مع ليون خلال الموسم الجاري.