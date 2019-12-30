تقرير: تشيلسي الأقرب للتعاقد مع جادون سانشو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن النجم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، يقترب من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويرتبط سانشو، البالغ من العمر 19 عاما، بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية، كريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن صحيفة ”صن“ أوضحت أن البلوز هو المرشح الأقرب لضم سانشو، اللاعب السابق لمانشستر سيتي.

ويريد سانشو العودة إلى الدوري الإنجليزي، حيث سيكون أمضى 3 مواسم مع بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يبرم تشيلسي صفقات قوية الصيف المقبل بعد حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد الصيف الماضي لمخالفة قوانين التعاقد مع لاعبين قُصّر، خاصة أن تشيلسي لم يتعاقد مع بديل للبلجيكي إدين هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وسجل سانشو 12 هدفا وصنع 13 في 24 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، في حين سجل سانشو 13 هدفا وصنع 19 في 43 مباراة.

أرقام مذهلة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وانضم سانشو لبروسيا دورتموند صيف العام 2017، وسجل للفريق 26 هدفا وصنع 36 من إجمالي 79 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2022، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا.