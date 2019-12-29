أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: فالفيردي يتلقى ضربة جديدة.. والملكي يتجه نحو البريمييرليغ لتدعيم هجومه

لا تتوقف الأحداث المثيرة في الملاعب الأوروبية رغم التوقف الخاص بإجازات الكريسماس في أغلب الدوريات عدا الدوري الإنجليزي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وأبرز أندية الدوريات الأوروبية الكبرى:

فالفيردي يتلقى ضربة جديدة

تلقى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ضربة جديدة بعدما أكد قطاع كبير من جماهير ناديه رفضه لمسألة بقائه في الموسم الجديد في دراسة استطلاعية طرحتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“.

وأظهرت الدراسة الاستطلاعية أن 80% من مشجعي نادي برشلونة لا يرغبون في بقاء فالفيردي في منصبه، بل وطرحوا إمكانية التعاقد مع مدرب جديد وانحصرت الترشيحات بين الألماني يورغن كلوب والهولندي رونالد كومان والإسباني روبرتو مارتينيز.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ عن تصاعد أزمة نادي برشلونة مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، بسبب تصرفاته الأخيرة وتقدمه بشكوى ضد النادي لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليغا ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو، ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60 مباراة، ولكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل.

ويضغط فيدال من أجل الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي في انتقالات الشتاء القادمة خاصة مع رفض إدارة ناديه لمسألة رحيله.

ووصل لاعب وسط برشلونة كارليس ألينيا لمدينة إشبيلية الإسبانية، لإتمام انتقاله لريال بيتيس معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد يراقب نجم البريمييرليغ

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني مراقبة اللاعب الإسباني أداما تراوري لضمه في الفترة القادمة سواء خلال شهر يناير المقبل أو انتقالات الموسم الجديد بعدما سجل اللاعب 4 أهداف في الدوري الإنجليزي مع فريقه وولفرهامبتون، وتألق بصورة لافتة للنظر.

ولعب أداما تراوري، 23 عاما، في صفوف برشلونة قبل رحيله إلى أستون فيلا الإنجليزي ثم ميدلسبره ثم وولفرهامبتون.

وكشفت موقع ”ديفينسا سنترال“ الإسباني عن وجود اهتمام ومتابعة من نادي ريال مدريد بضم اللاعب في المرحلة القادمة في حالة استمرار تألقه مع ولفرهامبتون.

على صعيد متصل، ذكرت شبكة ”ESPN“ أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد قطع باب الشائعات حول رحيله في يناير المقبل بعد ظهوره في مقاطع فيديو دعائية لريال مدريد، وهو ما يؤكد بقاء اللاعب مع الفريق.

يوفنتوس يرسم خطة الميركاتو بعد ضياع صفقة هالاند

كشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن وجود مفاوضات مكثفة من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي لضم الثنائي توماس مونييه ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب بلجيكا بجانب الأرجنتيني ليوناردو بارديس.

ودخل يوفنتوس طرفا قويا في المفاوضات مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بحسب صحيفة ”توتو سبورت“ إلا أن الخلاف حول الراتب السنوي للاعب أدى إلى فشل المفاوضات مع اشتراط هالاند الحصول على راتب يتخطى 10 ملايين يورو سنويا.

وأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع هالاند بشكل رسمي حتى شهر يونيو 2024، وسينضم اللاعب صاحب الـ19 عاما، الذي لفت الأنظار مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا لفريق دورتموند في معسكره يوم 3 يناير المقبل.

وقال هالاند بعد رحيله إلى دورتموند: ”عقدت محادثات مكثفة مع إدارة النادي والمدرب لوسيان فافر.. ومنذ البداية كنت راغبا في الانتقال لهذا النادي ولعب كرة قدم مذهلة ضمن أجواء جنونية داخل ملعب يسع لـ80 ألف مشجع“.

مانشستر يونايتد يستهدف ظهير ليستر

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي لضم البرتغالي ريكاردو بيريرا الظهير الأيمن خلال الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن اللاعب البرتغالي يحظى أيضا باهتمام أكثر من ناد كبير في أوروبا، على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي.