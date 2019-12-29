مانشستر سيتي يستعيد توازنه بفوز صعب على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب 2/0 على ضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ20 من المسابقة.

وفشل مانشستر سيتي في التسجيل في الشوط الأول لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

واستغل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو كرة من النجم البلجيكي كيفن دي بروين، ليسجل الهدف الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وسجل دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 82، بمساعدة رياض محرز.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بعد خسارة قاسية بنتيجة 2/3 أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية.

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هددددددددددددددددددددددددددددددددف السيتي الثاني “ دي بروين “ ????????HD حـسابـي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/ZRIpufgCIB — صـقـر (@S8R_HD20063) December 29, 2019

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى 41 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الثاني ليستر سيتي، و14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفي الجولة المقبلة يلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون على ملعب الاتحاد، الأربعاء، في حين يحل شيفيلد يونايتد ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفيلد، الخميس.