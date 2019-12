مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول.. لماذا احتسب الحكم هدف ماني رغم لمسة اليد على فان دايك؟ (فيديو وصورة)

كشفت صحيفة ”مترو“ البريطانية سبب احتساب الحكم أنتوني تايلور الهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني لليفربول في مباراته مع وولفرهامبتون، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول، وقد استعان الحكم أنتوني تايلور بتقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“ للتأكد من صحته، حيث اعترض لاعبو وولفرهامبتون بداعي وجود لمسة يد على آدم لالانا قبل تمريره الكرة إلى النجم السنغالي.

Anyone spot the Van Dijk handball in build up to Liverpool’s first goal? The ball clearly bounces up and hits his hand before he plays the ball over the top…VAR? #LIVWOL pic.twitter.com/HZQSEc99yz

— Jamie Allen (@Jamie_Journo) December 29, 2019