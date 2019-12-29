مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول.. لماذا احتسب الحكم هدف ماني رغم لمسة اليد على فان دايك؟ (فيديو وصورة)

كشفت صحيفة ”مترو“ البريطانية سبب احتساب الحكم أنتوني تايلور الهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني لليفربول في مباراته مع وولفرهامبتون، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول، وقد استعان الحكم أنتوني تايلور بتقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“ للتأكد من صحته، حيث اعترض لاعبو وولفرهامبتون بداعي وجود لمسة يد على آدم لالانا قبل تمريره الكرة إلى النجم السنغالي.

Anyone spot the Van Dijk handball in build up to Liverpool’s first goal? The ball clearly bounces up and hits his hand before he plays the ball over the top…VAR? #LIVWOL pic.twitter.com/HZQSEc99yz — Jamie Allen (@Jamie_Journo) December 29, 2019

لكن تقنية حكم الفيديو ”VAR“ أقرت صحة هدف ماني، ورغم ذلك، أظهرت صور وجود لمسة يد أخرى على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قبل أن يمرر الكرة إلى لالانا والذي سددها بدوره إلى ماني حيث أحرز السنغالي الهدف.

وبحسب صحيفة ”مترو“ فإن أنتوني تايلور أعترف للاعبي وولفرهامبتون بوجود لمسة يد على فان دايك، لكنه أوضح أن لمسة اليد جاءت في لقطة بعيدة عن توقيت بداية بناء الهجمة التي نتج عنها الهدف، وبالتالي فهي غير مؤثرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقنية ”VAR“ أقرت الأمر ذاته، حيث رأت أن لمسة يد فان دايك ليست حاسمة في ذلك الموقف.

وأنهى ليفربول العام 2019 برقم مميز بعد الفوز على وولفرهامبتون، وقالت شبكة ”أوبتا“ المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم إن ليفربول وصل إلى 50 مباراة دون خسارة على ملعبه أنفيلد (فاز في 40 وتعادل بـ10).

وأضافت الشبكة ”هذه المرة الثالثة فقط التي يتمكن فيها فريق من مواصلة سلسلة اللاخسارة في 50 مباراة أو أكثر، بعد تشيلسي (86 مباراة من بين عامي 2004 إلى 2008)“.

وتابعت ”ليفربول أيضًا حقق سلسلة لاخسارة من بين عامي 1978 إلى 1980، بواقع 63 مباراة“.