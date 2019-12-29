ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقودان تشكيلة العقد (إنفوغرافيك)

أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية الشهيرة عن التشكيلة المثالية للعقد الحالي الذي يشارف على النهاية.

وضمن اللاعبين 4 لاعبين من إسبانيا، إلى جانب لاعبيْن برازيلييْن، وأرجنتيني وبرتغالي، وهولندي، وألماني، وكرواتي.

ويقود التشكيلة النجمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ويوفنتوس الإيطالي حاليًا.

وتضم التشكيلة 5 لاعبين مثّلوا ريال مدريد، و4 مثّلوا برشلونة، وتتمثل أبرز مفاجآت التشكيلة تواجد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي حاليا، وساوثهامبتون سابقا، علما أنه انتقل إلى الريدز في سوق الانتقالات الشتوي 2018.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لتشكيلة العقد الحالي من مجلة ”فرانس فوتبول“:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي).

خط الدفاع: فيليب لام (بايرن ميونخ)، فيرجيل فان دايك (ليفربول وساوثهامبتون)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، مارسيلو (ريال مدريد).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، تشافي (برشلونة والسد)، آندريس إنييستا (برشلونة وفيسيل كوبي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد ويوفنتوس)، نيمار (برشلونة وباريس سان جيرمان).