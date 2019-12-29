رسميا.. هالاند ينضم لبروسيا دورتموند (فيديو وصورة)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع المهاجم الشاب المتألق إيرلينغ هالاند، لاعب سالزبورغ النمساوي.

وبحسب نادي بروسيا دورتموند، وقع هالاند على عقد حتى 2024.

وكان هالاند هدفا مهما لكبار أندية القارة الأوروبية، مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وتألق هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، في النصف الأول من الموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفا في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن فريقه ودع من الدور الأول، كما سجل هالاند 16 هدفا وصنع 6 في 14 مباراة في الدوري النمساوي.

وارتبط هالاند بالعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتردد أن مواطنه أولي غونار سولشاير أقنعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن بروسيا دورتموند كان الأسبق إلى ضم اللاعب الشاب.

وسيكون بإمكان هالاند المشاركة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يلعب النادي الألماني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وتقام المباراة الأولى على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

???? Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي، فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما، الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عاما.

ويمتاز هالاند بقامة طويلة (متر و94 سم)، وما زال بإمكانه زيادة طوله قليلا، كما لعب المباريات الأخيرة بجاهزية أقل، حيث أصيب مؤخرا وغاب عن مباريات منتخب بلاده خلال الفترة الدولية.