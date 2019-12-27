لأول مرة.. كريستيانو رونالدو يعترف بأن يوفنتوس يقل كثيرًا عن ريال مدريد

تأثر ريال مدريد كثيرًا برحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قبل عام ونصف العام من حيث الإحصاءات، إذ تراجعت أرقام النادي الملكي كثيرًا.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إنه في عام 2019، تمكن الفريق الملكي من تسجيل 100 هدف فقط خلال العام بالكامل، وهو رقم أقل بكثير مما كان عليه النادي في وجود رونالدو.

لكن الصحيفة ذاتها كشفت أن رونالدو عبر للعديد من المحيطين به عبر غضبه عقب الخسارة أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس السوبر الإيطالية في الرياض الأسبوع الماضي، وأنه غير مرتاح في تورينو الذي يفتقر للكثير من المميزات التي كانت موجودة في النادي الملكي.

وقال رونالدو للمحيطن به إن يوفنتوس أكبر أندية إيطاليا بالفعل لكنه يفتقد للتغطية الإعلامية الموجود لريال مدريد، ولا يحظى بشعبية عالمية مقارنة بالنادي الملكي.

ويعتقد رونالدو أنه، باستثناء موهبة باولو ديبالا ، فإنه يفتقد لاعبين، مثل: كريم بنزيما، وتوني كروس، و مارسيلو، ولوكا مودريتش، أو سيرجيو راموس، ولا يجد مثل هذه الكفاءات في بطل إيطاليا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، اعتاد على الفوز والانتصار في كل مسابقة، وهو شيء يفتقده في تورينو.

كما فشل قائد البرتغال الموسم الماضي بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وتعد هذه البطولة هي الهدف الأهم له مع يوفنتوس حيث ودع الفريق البطولة أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وعلى الصعيد الفردي ابتعد رونالدو البالغ من العمر 34 عامًا عن التتويج بأي لقب فردي، حيث ذهبت الكرة الذهبية العام الماضي إلى مودريتش والحالي إلى غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

ونفس الأمر تكرر على صعيد جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، التي حصدها مودريتش العام الماضي وميسي العام الحالي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب أوروبي هذا العام إلى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد السابق 39 هدفًا فقط الموسم الماضي بينها 14 هدفًا مع المنتخب البرتغالي و25 هدفًا فقط مع يوفنتوس، وهي أرقام تقل بكثير عما كان يحققه مع ريال مدريد وذلك بسبب الطرق الدفاعية المنتشرة في الدوري الإيطالي.

واحتل رونالدو المركز الخامس في ترتيب سباق الهدافين لعام 2019، تاركًا الصدارة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، برصيد 54 هدفًا، ثم ميسي في المركز الثاني.