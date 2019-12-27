سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو: جورجينا سبب تميزي.. وفابريغاس يتغزل بزوجته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: جورجينا سبب تميزي

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته جورجينا من داخل سيارته الخاصة وعلق قائلًا:“أنت دائمًا تجعلينني أشعر بأنني مميز جدًا“.

نيمار على سلم الطائرة

نشر نيمار دا سلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ على سلم الطائرة برفقة بعض الأصدقاء وعلق قائلًا:“المغادرون“.

كوتينيو مع زملاء الملاعب

نشر فيليب كوتينيو لاعب بارين ميونخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملاء الملاعب في مرحلة الناشئين، وعلق قائلًا:“الجيل 91/92 سعيد جدًا برؤية الكثير من هذه المجموعة“.

إيكاردي يقضي إجازته في جزر المالديف

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء قضائه عطلته في جزر المالديف وعلق قائلًا:“من جزر المالديف“.

راموس يدعو لزيارة تلك الأماكن

نشر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء زيارته لبعض الأماكن الأثرية بمدينة إشبيلية، وعلق قائلًا:“تجب زيارة إشبيلية كمثال على الحفاظ على تراثنا، وفخور بجذوري دائمًا“.

دوناروما يتعهد بعودة الميلان

نشر دوناروما حارس مرمى إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله دافيد كالابريا أثناء أدائهم بعض التدريبات التأهيلية وتعهد الحارس بعودة الميلان عقب الانتكاسة الأخيرة في الدوري الإيطالي والخسارة بالخمسة، حيث علق قائلًا:“لن نتوقف أبدًا“.

ديباي يهنئ ابراهيموفيتش بالعودة لميلان

حرص ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي على تهنئة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمناسبة انتقال الأخير إلى نادي الميلان، حيث علق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“انضم حقًا لميلان.. أنا متحمس لرؤيته.. عاد لهم الأسد مرة أخرى“.

@Ibra_official really joined ac Milan! I’m excited to see it!

Show them the Lion again! ???????????? — Memphis Depay (@Memphis) December 27, 2019

فينالدوم يرفض مقولة حسم الدوري

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء أمس والذي جمع بين ناديه وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي وانتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، وعلق قائلًا:“لا يزال هناك الكثير من كرة القدم المتبقية للعب في هذا الموسم، لكنني أحب وضعنا الحالي“.

Still a lot of football left to play in the season, but I love our current situation ???????? #fridayfeeling #topoftheleague pic.twitter.com/9iPCPf3nst — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 27, 2019

فابريغاس يغازل زوجته

نشر سيسيك فابريغاس لاعب نادي موناكو الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زوجته، وحرص اللاعب على توجيه بعض كلمات الحب إليها، قائلًا:“قلبي ممتلئ“.