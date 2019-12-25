 سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يتبادلون تهاني الكريسماس.. وبنزيما يرفض الراحة – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يتبادلون تهاني الكريسماس.. وبنزيما يرفض الراحة

سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يتبادلون تهاني الكريسماس.. وبنزيما يرفض الراحة

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يقضي الكريسماس على الشاطئ

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته على الشاطئ احتفالا بأعياد الكريسماس والتي تحتفل به أوروبا اليوم.

وعلق اللاعب: نتمنى عيد ميلاد سعيد للجميع.

بوغبا: أجمل الأوقات مع العائلة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته.

وعلق اللاعب: وقت العائلة

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Family time. #NoToRacismWeAllOne

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بنزيما يرفض الراحة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء مواصلة تدريباته الخاصة.

وعلق اللاعب: قليل من الراحة.

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Un peu de repos ????⚔️???? #charbon

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جيسي لينغارد: عطلة سعيدة للجميع

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع، أتمنى لكم جميعا وقتا ممتعا مع العائلة والأصدقاء، الحب للجميع.

ميلنر يتقمص شخصية رجل الثلج قبل لقاء الغد

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتقمص شخصية رجل الثلج احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: أتمنى للجميع عيد ميلاد عظيم، نأمل في الحصول على 3 نقاط إضافية غدا.

لوكاكو يستقبل عيد الميلاد بالجري

نشر روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس رياضة الجري.

وعلق اللاعب: صباح الجري يوم عيد الميلاد.

جيمس ماديسون يهنىء كلبه بالعيد

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجله وكلبه احتفالا بعيد الميلاد.

وعلق اللاعب: ابق دييغو ثابتا حتى نتمنى لأتباعك عيد ميلاد سعيد، تمتع يوم رائع مع من تحبهم أنا وابني.

ديباي يتجه للغناء

نشر الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لكليب غنائي لديباي.

وأثار الفيديو الجدل حول اتجاه اللاعب للغناء بجانب ممارسته للعبة كرة القدم.

كريس سمولينغ يحتفل بأعياد الميلاد مع أسرته

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بعيد الميلاد برفقة أسرته.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد لكم جميعا، متمنيا لكم يوما رائعا.

عمرو وردة يقضي إجازته في الإمارات

نشر عمرو وردة لاعب نادي لاريسا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ فوق أحد الجمال أثناء قضائه إجازته السنوية في دولة الإمارات العربية.

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