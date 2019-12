سوشيال ميديا الرياضة: نجوم العالم يتبادلون تهاني الكريسماس.. وبنزيما يرفض الراحة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يقضي الكريسماس على الشاطئ

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته على الشاطئ احتفالا بأعياد الكريسماس والتي تحتفل به أوروبا اليوم.

وعلق اللاعب: نتمنى عيد ميلاد سعيد للجميع.

بوغبا: أجمل الأوقات مع العائلة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته.

وعلق اللاعب: وقت العائلة

بنزيما يرفض الراحة

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء مواصلة تدريباته الخاصة.

وعلق اللاعب: قليل من الراحة.

جيسي لينغارد: عطلة سعيدة للجميع

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع، أتمنى لكم جميعا وقتا ممتعا مع العائلة والأصدقاء، الحب للجميع.

Merry Christmas and happy holidays to everyone! Hope you all have a fantastic time with family and friends! Love to all! ???????????????? pic.twitter.com/2gfqWG3Ouk — Jesse Lingard (@JesseLingard) December 25, 2019

ميلنر يتقمص شخصية رجل الثلج قبل لقاء الغد

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتقمص شخصية رجل الثلج احتفالا بأعياد الميلاد.

وعلق اللاعب: أتمنى للجميع عيد ميلاد عظيم، نأمل في الحصول على 3 نقاط إضافية غدا.

Have a great Christmas everyone ???? We’ll hope to deliver 3 more points tomorrow ????????????????#YNWA pic.twitter.com/Ku48yvWDBm — James Milner (@JamesMilner) December 25, 2019

لوكاكو يستقبل عيد الميلاد بالجري

نشر روميللو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس رياضة الجري.

وعلق اللاعب: صباح الجري يوم عيد الميلاد.

Morning run on Christmas day ???? pic.twitter.com/UOiRxcdfYm — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) December 25, 2019

جيمس ماديسون يهنىء كلبه بالعيد

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجله وكلبه احتفالا بعيد الميلاد.

وعلق اللاعب: ابق دييغو ثابتا حتى نتمنى لأتباعك عيد ميلاد سعيد، تمتع يوم رائع مع من تحبهم أنا وابني.

Diego stay still so we can wish my followers Merry Christmas???? Have a great day with your loved ones people???????????? from me and my boy ????❤️ pic.twitter.com/HrVeeurXEW — James Maddison (@Madders10) December 25, 2019

ديباي يتجه للغناء

نشر الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لكليب غنائي لديباي.

وأثار الفيديو الجدل حول اتجاه اللاعب للغناء بجانب ممارسته للعبة كرة القدم.

كريس سمولينغ يحتفل بأعياد الميلاد مع أسرته

نشر كريس سمولينغ لاعب نادي روما صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بعيد الميلاد برفقة أسرته.

وعلق اللاعب: عيد ميلاد سعيد لكم جميعا، متمنيا لكم يوما رائعا.

Merry Christmas to you all, wishing you a fantastic day????❤️ pic.twitter.com/WEvQLdnfEe — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 25, 2019

عمرو وردة يقضي إجازته في الإمارات

نشر عمرو وردة لاعب نادي لاريسا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ فوق أحد الجمال أثناء قضائه إجازته السنوية في دولة الإمارات العربية.