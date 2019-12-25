النادي الأهلي المصري يقترب من ثاني صفقاته.. وفرجاني ساسي يكشف حقيقة مشادته مع مرتضى منصور

اقترب النادي الأهلي المصري خلال الأيام المقبلة من ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير، بعد أن حصل على موافقة لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري إيليكي بليسينغ، بعد أن تمسك رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بالتعاقد معه، لدعم مركز رأس الحربة في ظل عدم اقتناعه بمستوى مهاجمي الفريق مروان محسن والمغربي وليد أزارو وصلاح محسن.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، عقد بضع جلسات تفاوضية مع نادي لوزيرن السويسري من أجل إنهاء صفقة إيكيلي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبالفعل حصل على موافقة النادي السويسري على إنهاء الصفقة ولكن هناك بعض الخلاف المادي يؤجل توقيع العقود الرسمية، إذ يطلب النادي السويسري الحصول على 3 ملايين دولار، فيما عرض الأهلي 1.5 مليون دولار فقط.

وأَضاف المصدر: ”إصرار فايلر على إنهاء الصفقة وضم اللاعب للأهلي في يناير من أجل استمرار المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا قد يدفع إدارة القلعة الحمراء لرفع المقابل المالي لضم اللاعب إلى 1.750 مليون دولار، ويعرض النادي الأهلي على نظيره السويسري الحصول على خدمات الأنغولي جيرالدو ضمن الصفقة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي“.

الأهلي يوجل صفقة أسامة جلال

وفي الإطار ذاته، طلب رينيه فايلر تأجيل التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي، لفترة الانتقالات الصيفية في بداية الموسم المقبل، خاصة أن قائمة الفريق المحلية لا يوجد بها سوي مكان واحد بعد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، وسيكون هذا المكان للمهاجم الأجنبي الذي سيتعاقد معه الفريق خلال الأيام المقبلة.

وتواصلت إدارة الأهلي مع أسامة جلال وأبلغته بتأجيل التعاقد معه لبداية الموسم المقبل بناء علي رؤية فايلر، وطلبت منه عدم افتعال أي أزمات مع الجهاز الفني لفريقه بقيادة حلمي طولان حتى لا يتم تجميده على دكة البدلاء ويفقد مستواه الفني والبدني ويخسر فرص مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن في الصيف المقبل.

يذكر أن أسامة جلال محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب في أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد، والتي توج الفراعنة بلقبها لأول مرة في التاريخ بعد الفوز علي كوت ديفوار في النهائي بنتيجة 2/1.

فرجاني ساسي

ومن جانب آخر، كشف فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة التغريدة التي نسبت له خلال الساعات الماضية عقب لقاء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، والتي جاء فيها: ”تعرضت للإهانة اللفظية من رئيس النادي أكثر من مرة وهو داير باش يقولي فرجاني يسوي مشكل، صمت احتراما لفارق السن، واليوم تصل الأمور للبصق في وجهي واتهامي بأني مرتزق رغم صمتي على تأخر مستحقاتي، واحتراما لنفسي وتاريخي.. الرحيل أقرب من أي وقت مضى“.

ونشر فرجاني التغريدة المنسوبة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ”تويتر“، وقال: ”FAKE“.

وشارك ساسي في مباراة فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

ويمر فريق الزمالك بأزمة على صعيد النتائج حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي انتصار في الجولات الثلاث الماضية بعد الخسارة من طلائع الجيش (3-2) ثم التعادل سلبيًا في آخر مباراتين أمام سموحة والإنتاج الحربي.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الرابع من مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن الأهلي متصدر التريب بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات.

ويستعد الزمالك حاليا لمباراة زيسكو الزامبي حيث غادرت البعثة مصر متوجهة إلى زامبيا من أجل خوض ثالث الجولات بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حيث يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد ست نقاط، في المقابل يتواجد زيسكو وأول أغسطس الأنغولي في الترتيب الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة.

خطاب اتحاد الكرة

إلى ذلك، وجه وليد العطار، المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا إلى الشركة المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر من أجل منع ”شخصيات معينة“ من حضور المباريات.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا بمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور المباريات، لكن الأخير ضرب بالقرار عرض الحائط وحضر مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي والتي جرت يوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الشركة الخاصة بتأمين مباريات الدوري، وطلب ضرورة منع شخصيات معينة من حضور المباريات التي ينظمها الاتحاد، وذلك من أجل الحفاظ على الانضباط في الملاعب المصرية.