فايلر غير مهتم بالأرقام القياسية رغم بدايته القوية مع النادي الأهلي المصري

قال رينيه فايلر مدرب الأهلي، إنه لا ينشغل بتحطيم أرقام قياسية بعد الفوز 1/0 على الإسماعيلي، ليحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق المدرب السويسري انطلاقة مثالية رغم الشكوك التي أحاطت به عند تعيينه، في أغسطس آب الماضي؛ بداعي ضعف سيرته الذاتية، وباتت أرقامه تقارن بالمدرب البرتغالي مانويل جوزيه أسطورة النادي.

وأبلغ فايلر الصحفيين: ”ليس من طموحاتي كسر أو تحقيق أي أرقام قياسية، وأركز فقط على الفوز وتحسين أداء الفريق“.

وسيكون التحدي الأكبر أمام فايلر هو معادلة رقم جوزيه في موسم 2004/2005، عندما حقق 17 فوزًا متتاليًا بالمسابقة.

وتابع: ”أتمنى الفوز في كل مباراة، ونحن نمضي في الطريق الصحيح ونريد التمسك بالقمة“.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الاتحاد السكندري، قبل مواجهتهما يوم الإثنين المقبل.