ميلان يرفع عرضه لإبراهيموفيتش وينتظره في التدريب قبل نهاية العام

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان اتخذ خطوات أكثر إيجابية نحو استعادة مهاجمه السابق زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا في صفقة انتقال مجانية.

وأفاد أنيتو فيتيللو من محرري موقع ”MilanNews.it“ أن ميلان استأنف اتصالاته مع إبراهيموفيتش بعد مباراة، يوم الأحد الماضي، في بيرغامو والتي خسرها ميلان بخماسية نظيفة.

ومن المتوقع أن يصل ما سيحصل عليه إبراهيموفيتش من ميلان، الذي رفع قيمة العرض، ما مجموعه 10 ملايين يورو خلال موسم ونصف الموسم حتى 30 يونيو/حزيران 2021، إذ يسعى ميلان لمشاركة المهاجم فارع الطول في التدريب بحلول 30 ديسمبر/كانون الأول الحالي وهو اليوم الذي يتجمع فيه اللاعبون بعد عطلة عيد الميلاد القصيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA أن هناك تفاؤلًا في ميلان مرة أخرى بشأن انضمام إبراهيموفيتش، لأنهم يعتقدون أنه مستعد لقبول عرضهم الجديد.

وأضاف الموقع أن المهاجم السويدي المخضرم اقترب من العودة إلى ميلان بعد خطوات الفريق الأخيرة، في حين يأمل زفونيمير بوبان رئيس قطاع كرة القدم في النادي واللاعب السابق في ميلان وباولو مالديني أن يصل رد إبراهيموفيتش النهائي قبل نهاية العام.

واستبدل ميلان 8 مدربين، وتغيرت ملكيته مرتين منذ الفوز بآخر ألقابه الـ 18 في الدوري الإيطالي في 2011، ولم يشارك في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014.

وبات حلم ميلان في العودة لمنافسة أكبر أندية كرة القدم في أوروبا أمرًا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى بعد أن تجرع هزيمة بخماسية دون ردٍ أمام أتلانتا في أداء وصفه مسؤول بارز في الفريق بأنه ”محرج“.

وتلاعب أتلانتا ببطل أوروبا 7 مرات في كل المراكز ليدخل ميلان عطلة عيد الميلاد في المركز الـ 11 في الدوري الإيطالي، وهو مركز مألوف بالنسبة له خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الصعب التكهن بما سيؤول اليه الوضع مستقبلًا.

وقال بوبان:“الأداء كان مخيبًا، وجرح هذا الأداء كبرياء النادي كثيرًا، وكان عرضاً محرجًا، ولم يكن ميلان الذي نعرفه، وكان من المؤلم جدًا مشاهدة هيمنة أتلانتا“.

ويرى تقرير الموقع الإيطالي أن رد إبراهيموفيتش سيكون بالإيجاب بعد أسابيع من الجمود، خاصة في ظل زيادة قيمة الصفقة التي ستصل إلى 6 شهور.