تقارير.. إبراهيموفيتش قد يعود لصفوف ميلان الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، على أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم لوس أنجلوس غالاكسي، يفكر في العودة مجددًا للعب في أحد الدوريات الأوروبية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريري دي لا سيرا”، فإن ميلان يهتم كثيرًا باستعادة خدمات إبراهيموفيتش، الذي لعب لصالح الروسونيري، خلال الفترة بين عامي 2010 و2012.

وجذب اللاعب السويدي، انتباه العديد من الأندية الأوروبية، بعد التألق مع لوس أنجلوس غالاكسي، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 24 مباراة مع الفريق الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة، أن إيفان جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، يريد استقدام إبرا، ليلعب بجوار غونزالو هيغواين وباتريك كوتروني، للقتال بشكل جيد في الدوري الأوروبي، ومحاولة العودة مجددًا لدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتصريحات سابقة لإبراهيموفيتش، الذي بلغ، اليوم الأربعاء، 37 عامًا، فإنه يريد أن يُنهي مسيرته كلاعب في نادي مالمو السويدي.