محمد البكيري: نادي الاتحاد السعودي يفاوض زلاتان إبراهيموفيتش وأرين روبين

أكد وكيل اللاعبين السعودي على الرماح فتحه باب المفاوضات، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، مع النجم الهولندي أرين روبين محترف فريق بايرن ميونخ الألماني، لدعم صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقبع نادي الاتحاد في مؤخرة ترتيب الدوري السعودي، كما أقال مدربه رامون دياز وتعاقد مع الكرواتي سلافيان بيليتش.

⚽️ خاص..

حسب مصادر مؤكده.. بنسبة 99٪ سيرتدي المحترف البرازيلي #كينو لاعب فريق #بيراميدز المصري. قميص فريق #الاتحاد في الفترة الشتوية.

وكذلك دخل معالي تركي آل الشيخ في مفاوضات جاده للحصول على خدمات النجم العالمي #زلاتان_إبراهيموفيتش بالإعارة لمدة اربعه أشهر . لدعم صفوف النمور. pic.twitter.com/XldaebLJPN — محمد البكيري (@m_bukairy) October 2, 2018

وقال الإعلامي السعودي محمد البكيري عبر حسابه على تويتر تعليقًا على تكذيب الخبر الذي نشره على صفحته برفقة صورة مع وكيل اللاعبين :” ما بين مصدق ومكذب لحجم الصفقات القادمة لنادي الاتحاد، من نيويورك علمتكم.. الوعد في الشتووووووية، ماخفي اجمل”.

ونشر البكيري صورة له مع وكيل اللاعبين السعودي الذي أعلن من خلاله خبر التفاوض مع أريين روبين.

وتابع البكيري :”حسب معلومات مؤكدة.. بنسبة 99٪ سيرتدي المحترف البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز المصري. قميص فريق الاتحاد في الفترة الشتوية”.

وكذلك دخل تركي آل الشيخ في مفاوضات جادّة للحصول على خدمات النجم العالمي زلاتان إبراهيموفيتش بالإعارة لمدة أربعة أشهر، لدعم صفوف النمور”.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “فوكس سبورت” البرازيلية عن تلقي نادي بيراميدز المصري عرضًا بقيمة 17 مليون يورو لضم هدافه كينو.

⚽️خاص أكد وكيل اللاعبين السعودي على الرماح @Ali_Alrammah

فتحه باب المفاوضات. بدعم من معالي تركي آل الشيخ، مع النجم الهولندي #ايرين_روبين محترف فريق بايرن ميونخ الألماني. لدعم صفوف فريق #الاتحاد خلال الفترة الشتوية. pic.twitter.com/X7LtFM3TCg — محمد البكيري (@m_bukairy) October 2, 2018

ولعب كينو مع بيراميدز 7 مباريات سجل فيهما 4 أهداف ويعد النجم الأبرز حتى الآن في الدوري المصري وهو مطلوب -أيضًا- في نادي الاتحاد السعودي.

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام سعودية كانت تحدَّثت عن أن إدارة الاتحاد قد حصلت على مباركة تركي آل الشيخ مالك النادي المصري السابق لضم اللاعب.

وكان آل الشيخ وعد بتقديم لاعبين عالميين لنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي المقبل بسبب سوء نتائج الفريق حتى الآن.