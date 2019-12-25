بالأرقام.. مايويذر يتفوق على رونالدو وميسي في قائمة الأعلى أجرا خلال العقد الأخير (صور)

ربما يعتقد كثيرون أن لاعبي كرة القدم هم الأعلى أجرا في العالم مقارنة بلاعبي الرياضات الأخرى، ولكن هذا ليس صحيحا في المطلق.

وبحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لم يكونا الأعلى أجرا في السنوات العشر الماضية، رغم احتكار النجمين الكبيرين للجوائز العالمية في كرة القدم خلال العقد الأخير.

وقالت ”فوربس“: إن الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا بين عامي 2000 إلى 2019.

وأشارت إلى أن مايويذر تفوق على رونالدو وميسي، من حيث الأموال التي اكتسبها نتيجة تفوقه في رياضة الملاكمة خلال السنوات العشر الماضية.

وخلال العقد الأخير، وبحسب ”فوربس“، حصل مايويذر على 915 مليون دولار، وتفوق على كريستيانو رونالدو 800 مليون دولار، الذي جاء في المركز الثاني، يليه ليونيل ميسي 750 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي بـ 680 مليون دولار، وحلّ السويسري روجيه فيدرر خامسا بـ640 مليون دولار.

وجاء نجم الغولف تايغر وودز في المركز السادس بـ615 مليون دولار، ثم مواطنه الأمريكي ونجم الغولف أيضا فيل ميكيلسون 480 مليون دولار.

وحصل الملاكم ماني باكياو على المركز الثامن بـ435 مليون دولار، ثم نجم السلة الأمريكي كيفين ديورانت في المركز التاسع بـ425 مليون دولار، وأخيرا نجم سباقات السيارات لويس هاملتون في المرتبة العاشرة بـ400 مليون دولار.