مانشستر سيتي يراقب 3 لاعبين لحل الأزمة الدفاعية في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق خلال أيام في يناير 2020.

وعانت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مطلع هذا الموسم من أزمة دفاعية خانقة، بعد رحيل القائد البلجيكي فنسنت كومباني، والإصابة التي تعرض لها الفرنسي إميريك لابورت.

واضطر غوارديولا إلى إعادة البرازيلي فرناندينو إلى خط الدفاع في محاولة لسد العجز الواضح في المدافعين، وهو ما أثر سلبيا على نتائج السيتي، خاصة في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، حيث تعادل الفريق مرتين وخسر 4 مرات، وتراجع إلى المركز الثالث في الجدول، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية إن غوارديولا يرغب بشدة في دعم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الشتوية، لإدراك ما تبقى من الموسم على الصعيد المحلي، ومن أجل الاستعداد لمرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي السيتي في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني في دور الـ16.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن هناك 3 مدافعين يتصدرون قائمة المرشحين لارتداء قميص حامل لقب الدوري الإنجليزي في نسختيه الأخيرتين.

وأشارت إلى أن على رأس هؤلاء اللاعبين ناثان آكي، لاعب بورنموث، الذي ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق تشيلسي، ومن المنتظر أن تبلغ الصفقة ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت بقولها: ”يوجد أيضا على قائمة مانشستر سيتي كل من باو توريس، مدافع فياريال الإسباني، البالغ من العمر 22 عاما، وكذلك روبين دياز، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، والبالغ من العمر 22 عاما أيضا، وكلاهما من أفضل المدافعين الشباب في القارة الأوروبية“.

ومضت تقول: ”تراجعت فرص انتقال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى مانشستر سيتي، في ظل أن عمره حاليا 28 عاما، كما أن نادي مانشستر يونايتد دخل بقوة في مفاوضات لضمه بعد نهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن تركيز إدارة السيتي ينصب حاليا على ضم مدافعين واعدين صغيري السن“.