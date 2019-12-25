كوليبالي قد يكون أولى صفقات أرتيتا في آرسنال

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي آرسنال الإنجليزي أجرى اتصالات مع نابولي الإيطالي، في محاولة للتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وعانى خط دفاع آرسنال من مشاكل هذا الموسم، ويتعرض المدير الفني الجديد ميكيل آرتيتا لضغوط لتقوية خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن مانشستر يونايتد كان يسعى خلف كوليبالي، قبل التعاقد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي، بينما تبلغ قيمة المدافع الدولي السنغالي 55 مليون جنيه إسترليني.

لا يملك آرسنال الأموال اللازمة للتنافس مع بقية الأندية الستة الكبار، وقد حذر ملاك النادي أرتيتا من أنه لن يكون لديه أموال كثيرة للتعاقد مع لاعبين جدد الشهر المقبل.

لكن نابولي حريص على التعاقد مع مدافع آرسنال سياد كولاسيناك، ويأمل النادي اللندني في إمكانية ضم مدافع في صفقة تبادلية مع كوليبالي.

وقد تتم الصفقة في إطار تبادلي مع دفع مقابل مادي لنابولي رغم أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي يفضل الحصول على مقابل مادي في صفقة كوليبالي؛ لأنه يريد تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات أيضا.

وسيقود أرتيتا (37 عاما) آرسنال صاحب المركز 11 لأول مرة عندما يلعب خارج أرضه أمام بورنموث يوم الخميس المقبل، لكن الفوز سيصعد بالفريق اللندني إلى المركز السابع.

وتولى أرتيتا قيادة آرسنال خلفا لأوناي إيمري الأسبوع الماضي، ووصل لاعب الوسط السابق إلى المنصب بعد أن عمل في السنوات الثلاث الماضية مساعدا لبيب غوارديولا في تدريب البطل مانشستر سيتي.

وقال أرسين فينغر مدرب آرسنال السابق قبل تعيين أرتيتا إنه ”لا يملك خبرة“ كمدرب وسيحتاج لمساعدة من خلال طاقم فني معاون قوي.

وخاض أرتيتا 149 مباراة مع آرسنال بين عامي 2011 و2016 قبل أن يصبح مساعدا للمدرب الإسباني غوارديولا.

وأقيل إيمري الشهر الماضي بعد خسارة أرسنال 2-1 على أرضه أمام اينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي لتكون المباراة السابعة التي يخوضها النادي اللندني دون انتصار في مختلف المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج منذ فبراير شباط 1992 تحت قيادة جورج جراهام.