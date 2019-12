ماذا قال ميكيل أرتيتا في أول مؤتمر صحفي مع آرسنال؟

قال ميكيل أرتيتا المدرب الجديد لآرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن فريقه يملك تشكيلة قادرة على التحسن والتطور، لكن يتعين على اللاعبين التحلي بالمسؤولية وتحمل تبعات تصرفاتهم في الملعب إذا ما أرادوا أن يكونوا ضمن خطط النادي في المستقبل.

وفي أول مؤتمر صحفي له هذا الأسبوع، دعا أرتيتا اللاعبين للتحلي ”بالشغف والقوة“ وأعرب المدرب الإسباني عن رضاه عن أداء الفريق خلال التعادل السلبي على أرض إيفرتون يوم السبت الماضي.

وسيقود أرتيتا (37 عامًا) آرسنال صاحب المركز الـ11 لأول مرة عندما يلعب خارج أرضه أمام بورنموث يوم الخميس المقبل.

وأضاف أرتيتا للصحفيين: ”أعتقد أن لدينا فريقا جيدا بالفعل وهناك كثير من الجوانب يمكن تطويرها. أحتاج جميع اللاعبين معنا. كل الاجتماعات التي حضرتها هدفها الاحتفاظ بالجميع في الفريق. حتى الآن أنا راض تماما عن ردة الفعل“.

وأضاف: ”ما نحاول نقله للاعبين هو كيفية الالتزام وأهمية اللعب لهذا النادي. هذا هو الأساس.. نحن الآن أكثر التزاما. لغة الجسد (خلال التعادل أمام إيفرتون) تحسنت كثيرا. اتسم اللاعبون بالشغف وهذا لا جدال فيه“.

وأكد أرتيتا بقاء فريدي يونجبيرغ، الذي قاد الفريق مؤقتا في 6 مباريات عقب إقالة أوناي إيمري، ضمن الجهاز الفني.

وأضاف: ”تحدثت معه عقب المباراة وأخبرته باللاعبين الذين أريد التعاقد معهم وأردت معرفة شعوره. قررنا أن أفضل خيار هو استمراره معنا“.

وتابع: ”تعرفت عليه لفترة قصيرة. سنبدأ مرحلة جديدة. كان إيجابيا للغاية“.

وقال أرتيتا أيضا إن لاعب الوسط مسعود أوزيل كان جزءا من خططه رغم استياء يونجبيرغ من تصرف لاعب الوسط خلال هزيمة آرسنال 0/3 أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر.

وركل أوزيل قفازه أثناء استبداله أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 59، وقال يونجبيرغ إن هذا التصرف غير مقبول ليستبعده من التشكيلة التي واجهت إيفرتون.

Mikel Arteta has confirmed that Freddie Ljungberg will stay at the club and be part of his backroom staff.

— Arsenal (@Arsenal) December 23, 2019