غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه يخطط للبقاء مع النادي الموسم المقبل ردا على تكهنات بشأن احتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من 4 سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 يتضمن ”بندا“ يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال مانشستر سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، إذ يتأخر فريق غوارديولا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال المدرب البالغ من العمر 48 عاما، إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي.

وأضاف غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه، يوم الجمعة المقبل، ”هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة“.

وأضاف ”أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية، وسنرى ما إذا كانا قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط“.

وأضاف ”سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات. لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل“.

وسيواجه مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون واندرارز الذي يحتل المركز السادس. وأشاد غوارديولا بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي خسر فريقه مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري.

وقال غوارديولا: ”ولفرهامبتون دائمًا أحد أقوى المنافسين. ما يفعله نونو شيء مذهل. إنها واحدة من أصعب المباريات. يقدم الفريق على ملعبه أداء منظما للغاية ويتسم بالسرعة في الهجوم“.

وأردف ”نأمل أن نحافظ على الأداء الذي ظهرنا به في الأسابيع والمباريات الأخيرة“.

وأكد غوارديولا أن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب الوسط لم يتعرض لسوء بعد إصابة بشد عضلي خلال الفوز على ليستر سيتي، يوم السبت الماضي، لكن سيستمر غياب ديفيد سيلفا وسيرجيو أغويرو وجون ستونز للإصابة.