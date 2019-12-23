غوارديولا يسخر من رابطة الدوري الإنجليزي

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتوجيه رسالة شكر لها بسبب جدول المباريات المزدحم وبخوض مباراتين في أقل من 48 ساعة.

ويلعب سيتي حامل اللقب، الذي يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز، بقيادة مدربه نونو إسبيريتو سانتو، يوم الجمعة قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد يوم الأحد وهو ما سيترك أمام الفريق فترة قصيرة للتعافي.

وقال غوارديولا -ساخرا- للصحفيين بعدما فاز 3-1 على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم السبت الماضي ”كتبت رسالة إلى رابطة الدوري لأقول شكرا لكم“.

وأضاف المدرب الإسباني ”يوم الأحد اجازة وسنتدرب يوم 23 و24 (ديسمبر). سنحصل على راحة مساء 24 وصباح 25. سنتدرب يوم 26 ثم نلعب يوم 27 مع فريق نونو ـ ولفرهامبتون -”.

وأكد غوارديولا أنه ”من غير الواقعي“ أن يحتفظ سيتي بلقب الدوري في ظل الموقف الحالي لكنه قال إنه لن يتوقف عن مطاردة ليفربول.

ولدى سيتي 38 نقطة من 18 مباراة وخاض مباراة أكثر من فريق يورغن كلوب الذي أحرز لقب كأس العالم للأندية في الدوحة يوم السبت.

وقال غوارديولا ”عندما يفوز فريق 16 مرة في 17 مباراة يكون من غير الواقعي التفكير في إمكانية اللحاق به.

”إنه أمر غير واقعي في الوقت الحالي. يجب أن نحاول الفوز بمبارياتنا وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وبعد ذلك لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث“.