إساءة عنصرية مزعومة إلى روديجر تلقي بظلال على فوز تشيلسي (فيديو)

ألقت مزاعم حول إساءة عنصرية موجهة لأنطونيو روديغر بظلال على فوز تشيلسي 2/0 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان المدافع الألماني طرفا في واقعة شهدت طرد سون هيونغ-مين لاعب توتنهام في الدقيقة 61 وأشار روديغر بعدها بلحظات إلى أنه كان ضحية إشارة عنصرية تشبهه بالقرود من مدرجات الفريق صاحب الأرض.

وأصدرت الإذاعة الداخلية في الاستاد عدة إعلانات تقول: ”السلوك العنصري من الجماهير يؤثر على المباراة“ بينما أوقف الحكم أنطوني تيلور اللقاء للتحدث إلى اللاعبين.

وقال توتنهام في بيان: ”نجري الآن تحقيقًا موسعًا سنتعاون فيه مع تشيلسي ولاعبيه من أجل الإدلاء بشهاداتهم. أي صورة من صور العنصرية غير مقبولة ولن يتم التسامح معها في ملعبنا“.

وأضاف ”نتعامل مع مثل هذه المزاعم بجدية تامة وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يثبت أنه تصرف بهذه الطريقة، بما في ذلك حظر دخول الاستاد“.

Antonio Rüdiger telling the ref about racism..we need to sort this shit out ???? pic.twitter.com/55tmgEvacN #TOTCHE

— Just Look at this!???? (@GucciGazza) December 22, 2019