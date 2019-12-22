إساءة عنصرية مزعومة إلى روديجر تلقي بظلال على فوز تشيلسي (فيديو)

ألقت مزاعم حول إساءة عنصرية موجهة لأنطونيو روديغر بظلال على فوز تشيلسي 2/0 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان المدافع الألماني طرفا في واقعة شهدت طرد سون هيونغ-مين لاعب توتنهام في الدقيقة 61 وأشار روديغر بعدها بلحظات إلى أنه كان ضحية إشارة عنصرية تشبهه بالقرود من مدرجات الفريق صاحب الأرض.

وأصدرت الإذاعة الداخلية في الاستاد عدة إعلانات تقول: ”السلوك العنصري من الجماهير يؤثر على المباراة“ بينما أوقف الحكم أنطوني تيلور اللقاء للتحدث إلى اللاعبين.

وقال توتنهام في بيان: ”نجري الآن تحقيقًا موسعًا سنتعاون فيه مع تشيلسي ولاعبيه من أجل الإدلاء بشهاداتهم. أي صورة من صور العنصرية غير مقبولة ولن يتم التسامح معها في ملعبنا“.

وأضاف ”نتعامل مع مثل هذه المزاعم بجدية تامة وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يثبت أنه تصرف بهذه الطريقة، بما في ذلك حظر دخول الاستاد“.

Antonio Rüdiger telling the ref about racism..we need to sort this shit out ???? pic.twitter.com/55tmgEvacN #TOTCHE — Just Look at this!???? (@GucciGazza) December 22, 2019

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي: ”هناك تعليق أو إشارة عنصرية بحسب علمي. أعرف أن أنطونيو أبلغ (القائد) سيزار (أزبيليكويتا) في الملعب. إنهم الآن يتحدثون إلى الحكام ويقومون بالإجراءات المناسبة. بغض النظر عن الاستاد الذي نلعب فيه، نحن لا نريد ذلك في كرة القدم“.

وقال أزبيليكويتا إن الواقعة حدثت بعد طرد سون عقب ركلة وجهها إلى روديغر إثر لعبة مشتركة.

وأضاف اللاعب الإسباني ”توني قال لي إنه يسمع الجماهير تصدر أصوات القردة. أبلغت الحكم بذلك. علينا العمل معًا للتخلص من هذه المشكلة. إنها مشكلة في الحياة وفي كرة القدم“.

وواقعة العنصرية المزعومة هي الأحدث في مباراة كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وزعم فريد لاعب مانشستر يونايتد أنه كان ضحية إشارة تشبهه بالقرود من أحد مشجعي مانشستر سيتي.

Following an alleged incident of racism at today’s fixture against Chelsea, the Club has issued the following statement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2019

وفي يوليو تموز فرض تشيلسي حظرًا على أحد مشجعيه مدى الحياة بعدما وجّه إساءة عنصرية إلى رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

وقال توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام إن اللاعبين ”سئموا“ من ذلك عند سؤاله عن الواقعة بينما قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن ”كل الأندية متحدة“ في معركتها لنبذ السلوك العنصري من المدرجات.

وأضاف ”كان فريقي خاسرًا ولم أرغب في توقف المباراة لكن بمجرد أن عرفت سبب الإيقاف تفهمت الأمر وتقبلته“.

وتابع مورينيو ”أشعر بخيبة أمل لأن أشياء كهذه لا يزال من الممكن أن تحدث، لكن الحكم أوقف المباراة وتحدث إلى اللاعبين وإلى قائدي الفريقين وإلى المدربين“.