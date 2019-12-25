ترتيب هدافي العالم في عام 2019.. تعرف على مركز ميسي ورونالدو وعبدالرزاق حمدالله

أنهى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سنة 2019، هدافا للعالم على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث سجل 54 هدفا في 58 مباراة متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي سجل 50 هدفا.

وأصبح روبيرت ليفاندوفسكي ثالث لاعب يكسر احتكار النجمين ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على صعيد هدافي السنة بعد البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما الحالي سنة 2009 والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام سنة 2017.

واحتل الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 44 هدفا متقدما على الإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 41 هدفا.

واكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بتسجيل 39 هدفا في سنة 2019 واحتل المركز السادس.

وضمت قائمة العشرة الأوائل المغربي حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الذي سجل 36 هدفا في سنة 2019 واحتل المركز العاشر بالتساوي مع غابرييل باربوسا لاعب فلامنغو.

وتوج ليفاندوفسكي هدافا للدوري الألماني وميسي هدافا للدوري الإسباني وكليان مبابي هدافا للدوري الفرنسي.

كما توج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوريات الأوروبية متقدما على الفرنسي كليان مبابي الذي حل ثانيا.

وتحسب أهداف السنة من شهر كانون الثاني / يناير لغاية نهاية السنة الحالية رفقة الفرق في كل المنافسات والمنتخبات الوطنية.