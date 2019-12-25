بارتوميو يخطط لتمديد عقد فالفيردي مع نادي برشلونة حفاظا على الاستقرار

يحيط الغموض بمستقبل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في ظل مطالبات الجماهير الكتالونية برحيله عن الفريق لتراجع الأداء منذ الموسم الماضي.

وعلى الرغم من نجاح فالفيردي في تأكيد سيطرة ”البلوغرانا“ على المسابقات المحلية، إلا أن نتائجه في دوري أبطال أوروبا لم تكن على المستوى المطلوب.

ويعيش فالفيردي موسمه الثالث مع برشلونة، وتميل الإدارة إلى تجديد عقده ليخوض موسما رابعا على غرار المدرب السابق بيب غوارديولا.

تجديد الثقة

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد ناقش ملف المدير الفني للفريق خلال اجتماعه بالمسؤولين عن الجانب الرياضي في النادي.

ويحظى فالفيردي بثقة إدارة برشلونة وعلى رأسها بارتوميو، الذي أكد على ذلك في مناسبات عدة.

ويستطيع برشلونة أن يمدد عقد فالفيردي لموسم إضافي طبقا للعقد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي الكتالوني هي تمديد عقد فالفيردي، وعلى الرغم من ذلك يبحث النادي الكتالوني عن أسماء بديلة تحسبا لأي مفاجآت.

خطة بارتوميو

وأوضحت ”سبورت“ في تقرير منفصل عن استمرار فالفيردي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، أن المدرب الإسباني يحظى بحب اللاعبين، وقدرته على قيادتهم في الأوقات الصعبة، وإدارة الأزمات.

وكشفت الصحيفة، أن السبب الحقيقي لتمسك رئيس برشلونة باستمرار فالفيردي مع الفريق، هو أن بارتوميو يقضي عامه الأخير في رئاسة النادي، ويريد الحفاظ على استقرار الفريق الحالي.

ويعد السيناريو المثالي لبرشلونة، هو نجاح فالفيردي في قيادة البارسا لتحقيق الألقاب خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم تمديد تعاقده لموسم جديد، حتى قدوم رئيس آخر للنادي خلفا لبارتوميو، على أن يختار الرئيس القادم الطاقم الذي سيفضل التعاون معه مستقبلا من إداريين ومدربين وصفقات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار فالفيردي ليس الخيار المثالي لقطاع كبير من جماهير البلوغرانا، إلا أن الجماهير لا تحصل دائما على ما تريده، حيث أصبح بقاء فالفيردي عاملا هاما لدي الإدارة لضمان السيطرة على غرفة خلع الملابس.