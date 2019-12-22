ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على ساسولو (صورة)

حقق نابولي أول فوز له مع مدربه الجديد غينارو غاتورز، ليتجاوز سلسلة نتائج مخيبة في الدوري الإيطالي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بتوقيع الإيفواري حامد جونيور تراوري في الدقيقة 29، في حين تعادل نابولي بتوقيع البرازيلي آلان ماركيز لوريرو 57. وفي الدقيقة 90+4 أحرز لاعب وسط ساسولو، بيدرو أوبيانغ، هدفًا عكسيًا في مرماه أهدى به نقاط المباراة الثلاث لنابولي.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 24 نقطة في المركز الثامن، مقابل 19 نقطة لساسولو في المركز الثالث عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، وهو نفس رصيد يوفنتوس من نفس عدد المباريات.

في حين يأتي لاتسيو في المركز الثالث ويملك 36 نقطة من 16 مباراة، و روما رابعًا برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، وأتلانتا في المركز الخامس بـ31 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

1. إنتر ميلان، 42 نقطة.

2. يوفتوس، 42 نقطة.

3. لاتسيو، 36 نقطة.

4. روما، 35 نقطة.

