 النيران الصديقة تمنح نابولي أول فوز في الدوري الإيطالي مع غاتورز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النيران الصديقة تمنح نابولي أول فوز في الدوري الإيطالي مع غاتورز (فيديو)

النيران الصديقة تمنح نابولي أول فوز في الدوري الإيطالي مع غاتورز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق نابولي فوزا قاتلا على مضيفه ساسولو بهدفين لواحد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب ”مابي“، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الإيفواري حامد جونيور تراوري في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق البرازيلي آلان ماركيز لوريرو 57.

وفي الدقيقة 90+4 أحرز لاعب وسط ساسولو، بيدرو أوبيانغ، هدفا عكسيا في مرماه أهدى به نقاط المباراة الثلاث لنابولي.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة في المركز الـ13.

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