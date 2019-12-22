مباراة يوفنتوس ولاتسيو.. شاهد.. رونالدو يعثر على هاتف محمول في وسط الملعب (صور)

فوجئ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهاتف محمول ملقى في وسط الملعب في المباراة التي جمعت ناديه يوفنتوس مع لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأحد، على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهرت الصور المتداولة عثور رونالدو على الهاتف، حيث بدأ متفاجئا بوجوده في وسط الملعب في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يسلمه للجهات المعنية.

وأسهم رونالدو في هدف التعادل الذي سجله الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث سدد رونالدو كرة قوية على المرمى، صدها حارس لاتسو لكن ديبالا أعادها إلى الشباك.

ولم يكن هذا الهدف كافيا إذ سجل لاتسيو هدفين في الشوط الثاني بتوقيع سيناد لوليتش في الدقيقة 73، ودانيلو كاتالدي في الدقيقة 90+4، من ركلة حرة رائعة، ليفوز رفاق شيرو إيموبيلي بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخ النادي، متعادلا مع إنتر ميلان.

ويوفنتوس هو أكثر الأندية تنتويجا بلقب كأس السوبر الإيطالي برصيد 8 ألقاب، آخرها العام 2018، مقابل 7 ألقاب لميلان في المركز الثاني.

وفاز لاتسيو مجددا على يوفنتوس بعد أن فاز 3/1 في السابع من الشهر الحالي على حامل لقب الدوري الإيطالي، في الجولة الخامسة عشرة من الكالشيو، كما فاز لاتسيو على يوفنتوس في آخر مباراة جمعتهما في السوبر الإيطالي، العام 2017.