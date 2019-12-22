لاتسيو يصعق يوفنتوس ويتوج بالسوبر الإيطالي في السعودية (فيديو)

تُوج لاتسيو بطلا لبطولة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت على إستاد جامعة الملك سعود، بعد فوزه 3/1 على منافسه يوفنتوس اليوم الأحد، ليجرد رفاق النجم البرتغالي من اللقب.

ووضع لويس ألبيرتو لاتسيو في المقدمة في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك الأرجنتيني باولو ديبالا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل.

وسدد البوسني سيناد لوليتش كرة في مرمى حارس يوفنتوس، البولندي فويتشيك تشيزني، ليعلن تقدم لاتسيو 2/1 في الدقيقة 73.

ومن ركلة حرة ثابتة رائعة سدد دانيلو كاتالدي الكرة ليعلن تقدم لاتسيو 3/1 في الدقيقة 90+4.

وجدد لاتسيو فوزه على يوفنتوس بعد أن تغلب على البيانكونيري 3/1 في السابع من الشهر الحالي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، كما فاز لاتسيو على يوفنتوس في آخر مباراة جمعتهما في السوبر الإيطالي، العام 2017.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 5 ألقاب في السوبر الإيطالي، ليتعادل في الرصيد مع إنتر ميلان، ثالث أكثر الأندية تتويجًا باللقب علمًا أن يوفنتوس الأكثر تتويجًا برصيد 8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب.