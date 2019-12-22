أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي.. 1/1 (فيديو)

سجل لويس ألبيرتو الهدف الأول للاتسيو في مباراته مع يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت الفريقين في السعودية.

وجاء هدف لويس ألبيرتو في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

وسجل باولو ديبالا هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45.

وتقام البطولة في السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتقابل يوفنتوس ضد لاتسيو في لقاء السوبر الإيطالي العام 1998، وفاز لاتسيو بنتيجة 2/1، وأحرز بافل نيدفيد، وسيرجيو كونسيساو لصالح لاتسيو، وأليساندرو ديل بييرو لصالح يوفنتوس.

،وتجدد اللقاء بين الفريقين ببطولة السوبر العام ،2013 وفاز يوفنتوس برباعية نظيفة سجلها بول بوغبا، وكارلوس تيفيز، وجورجيو كيليني وستيفن ليشتنشتاير، وفاز يوفنتوس أيضًا بلقب السوبر على حساب لاتسيو العام 2015 في الصين بثنائية ماريو ماندوزكيتش، وباولو ديبالا، ثم فاز لاتسيو باللقب العام 2017 بنتيجة 3/2، وأحرز شيرو إيموبيلي ”هدفين“ وأليساندرو مورجيا، بينما سجل باولو ديبالا ”هدفين“.