خورخي مينديز يتحدى ميسي.. كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية العام المقبل

أكد البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد أن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية فيه ظلم كبير للنجم البرتغالي.

وقال مينديز خلال تسلمه جائزة أفضل وكيل أعمال في العالم للعام الحالي من صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية التي منحت جواو فيلكس جائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2019 ”في العامين الأخيرين: ”استحق كريستيانو الفوز بالكرة الذهبية مرة واحدة على الأقل. لو كان قد يلعب في ريال مدريد لاقتنصها“.

وأضاف مينديز وكيل أعمال جوزيه مورينيو أيضًا ”في العام المقبل سيصل كريستيانو رونالدو إلى 110 أهداف على الأقل مع المنتخب البرتغالي. أعتقد أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية العام المقبل. لقد كان من الظلم أن يفوز ميسي خاصة أن رونالدو قاد البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى. ولكن الحياة هكذا، سنرى ما سيحدث في 2020“.

وفاز قائد الأرجنتين وبرشلونة ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة ليعزز رقمه القياسي.

وسبق لميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا في يوليو تموز، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي رونالدو، الذي نال الجائزة 5 مرات، على الترتيب.

وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لـ10 أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي.

وتابع مينديز حديثه عن مواطنه رونالدو ”بالنسبة لي، رونالدو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. قبله لم تفز البرتغال بأي شيء ومعه فازت ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019، بالإضافة إلى خوض نهائي أوروبا على أرضها في 2004.

وتابع ”لقد غيّر هذه الرياضة. عندما وصل إلى مدريد العام 2009، كان برشلونة أفضل فريق في التاريخ، لكن كل شيء تغيّر هناك بعدها حيث فاز بدوري الأبطال 4 مرات من المستحيل مقارنة شخص معه“.

وعن جواو فيلكس قال مينديز: ”يقول كريستيانو عنه إنه ظاهرة. إنه شاب لكنه يعرف جيدًا ما يجب عليه فعله لكن يجب عليه مواصلة العمل“.

وحصل فيلكس، البالغ من العمر 20 عامًا، على 332 صوتًا ليتفوق على جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الذي نال 175 صوتًا، وكاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن الذي اكتفى بالحصول على 75 صوتًا. وتذهب هذه الجائزة لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

وانتقل فيلكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل 126 مليون يورو (138.88 مليون دولار) ليصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليب كوتينيو.