أخبار ريال مدريد وبرشلونة.. إجراءات أمنية مكثفة قبل الكلاسيكو ونيمار يؤكد استمراره مع سان جيرمان

لا يزال مسلسل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مستمرًا، في ظل التقارير التي تؤكد عودته إلى برشلونة الإسباني مرة أخري بنهاية الموسم الجاري.

وكان نيمار قريبًا من العودة للفريق الكتالوني في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

نيمار يحدد مصيره

وكشف نيمار عن مستقبله مع باريس سان جيرمان في حوار أجراه مع مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

وقال نيمار حول فلسفته في كرة القدم: ”لا ألعب نهائيًا من أجل أن أكون رقم واحد في العالم، أحب كرة القدم وأشعر بالسعادة حين ألعب، وكل مرة حين أكون في الملعب أعطي 100%“.

وعاد نيمار للحديث عن الصيف الماضي وقال: ”لم أكن أرغب في أن أسبب ألمًا لأي شخص، عرفت دائمًا في فكري أنه حين لا تكون سعيدًا عليك الرحيل، لكني حاليًا أنا في باريس سان جيرمان وأعطي 100%“.

وأضاف نيمار متحدثًا عن فريقه: ”لماذا أرغب في الرحيل من هنا؟ لا تزال لدي سنتان في عقدي، الفريق يواصل التطور يجب أن نبقى مركزين هذا الموسم من أجل أن نعمل الأشياء بشكل جيد، ونفوز بألقاب جديدة، الهدف الأساسي دوري أبطال أوروبا وهو أولوية بالنسبة لي، يجب أن نفوز بكل لقاء، وفي كل لقاء يجب أن نضغط من أجل الفريق“.

وتحدث نيمار عن زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: ”إنه لاعب لا يصدق، الأفضل الذي شاهدته يلعب، ليس مفاجئًا أن يفوز بسادس كرة ذهبية، يجب أن يمنح كرة ذهبية وحده كل سنة، أحب ميسي وسأبقى أحبه دائمًا“.

نجم فالنسيا

على جانب آخر كشف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع نجم فريق فالنسيا فيران توريس.

ويسعي نادي العاصمة الإسبانية لضم اللاعب المتألق مع الخفافيش خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال الموقع نقلًا عن صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط، يحظى باهتمام كبير من عدة أنديه أوروبية، على رأسها يوفنتوس الإيطالي، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ويريد زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي التعاقد مع توريس الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، تبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني.

وحاول ريال مدريد إتمام التعاقد مع اللاعب خلال السنوات الماضية، الا أن محاولاته باءت بالفشل.

مصير ألابا

في ألمانيا كشف الدولي النمساوي دافيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن موقفه من الاستمرار مع فريقه خلال السنوات المقبلة.

وقال ألابا في تصريحات لقناة ”sport1“: ”في الوقت الحالي هدفي الاستمرار مع بايرن ميونخ، لدينا الكثير من الأهداف، التي أسعى لتحقيقها مع الفريق“.

وأكمل: ”مستقبلًا يمكنني ان أتخيل نفسي في اتجاهين مختلفين، قد أستمر مع بايرن، وقد أغادر لفريق جديد“.

وعلق النجم النمساوي الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية موسم 2020-2021، على موقفه من المشاركة كقلب دفاع في المباريات الأخيرة منذ تولي هانز فليك مسؤولية تدريب الفريق البافاري.

وقال ألابا: ”لست قلقًا بشأن المشاركة في هذا المركز، لدينا مدافعون مميزون، لكنهم مصابون في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”أدرك دوري في المرحلة الحالية جيدًا، أنا أساعد الفريق، لكنني لن أستمر باللعب في هذا المركز“.

إجراءات الكلاسيكو الأمنية

وفي إسبانيا إن الإجراءات الأمنية المرتبطة بمباراة الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، دفعت نادي برشلونة لتغيير برنامج يوم المباراة حتى لا يصطدم اللاعبون بالمتظاهرين.

ودعت ”تسونامي الديمقراطية“ لوقفات احتجاجية أمام ملعب كامب نو لمطالبة حكومة إسبانيا بفتح حوار مع قادة الانفصال في كتالونيا وإطلاق سراحهم، كما أن المتظاهرين سيغلقون أبواب الملعب قبل ساعات من المباراة.

وكان من المفترض أن يجتمع لاعبو برشلونة في المدينة الرياضية للفريق قبل يوم من المباراة، وينطلقون نحو ملعب كامب نو قبل ساعات، لكن الإجراءات الأمنية دفعتهم لتغيير البرنامج حيث سيقيمون مع لاعبي ريال مدريد في نفس الفندق.

واختارت السلطات الأمنية في برشلونة فندق الأميرة صوفيا في برشلونة مقرًا لإقامة الفريقين، لأنه لا يبعد سوى 500 متر عن ملعب كامب نو، ويسهل على الفريقين الذهاب إلى الملعب بسرعة وتحت حراسة أمنية مشددة.

وسينتقل برشلونة إلى الفندق على الساعة 12:30، حيث سيتناول اللاعبون وجبة الغداء، في حين سيتواجد لاعبو ريال مدريد قبل ذلك في الفندق ذاته.

الفيفا يقاضي بلاتر وبلاتيني

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، دعاوى أمام محاكم سويسرية بهدف استرداد مليوني فرنك سويسري (2.01 مليون دولار)، قال إن رئيسه السابق جوزيف ”سيب“ بلاتر دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: ”أقام الفيفا اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني فرنك دُفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011“.

وأضاف البيان: ”من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر“.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بلاتر أو بلاتيني اللذين خضعا لعقوبة إيقاف في 2016 بسبب هذه المدفوعات.

مدرب آرسنال

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورة لمدير التعاقدات في آرسنال وهو يغادر منزل ميكيل أرتيتا في لندن، في الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية إثر لقاء بينهما استغرق ساعتين ونصف الساعة.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، إن إدارة المدفعجية ستستغرق وقتها للتأكد من تعيين الرجل المناسب.

ويفاضل النادي اللندني بين 10 مرشحين، من بينهم أرتيتا ولاعب الوسط السابق باتريك فييرا.

وقد قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي دفعت إدارة آرسنال إلى تغيير رأيها إزاء التعاقد مع أنشيلوتي، إذ كان رأيها السابق يقوم على عدم الارتباط بالمدرب الإيطالي، لأنه وصل إلى الـ16 من عمره، ونتائجه السابقة لم تكن على المستوى المطلوب برفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثم نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن السقوط الكبير أمام مانشستر سيتي قلب الطاولة تمامًا فيما يتعلق بالمدرب المقبل لنادي آرسنال، وجعل أنشيلوتي يعود إلى الصورة بقوة لقيادة الغانرز.

وأكد التقرير أن إدارة آرسنال غير مقتنعة تمامًا بقدرة ليونبيرغ على الاستمرار في القيادة الفنية للفريق، وتريد التعاقد مع مدرب دائم في أقرب فرصة ممكنة.