مباراة يوفنتوس وأودينيزي.. كريستيانو رونالدو يرفض حمل شارة القيادة بعد استبدال هيغوايين.. وماتويدي يشكره (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، أظهر لفتة رائعة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في انتصار يوفنتوس 3-1 على ضيفه أودينيزي، يوم الأحد.

ورفع رونالدو المتألق، الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 11 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم ليصبح أول لاعب في بطولات الدوري الخمس الأوروبية الكبرى الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل بجميع المسابقات في آخر 15 موسمًا.

وهز المهاجم البرتغالي الشباك مرتين في الشوط الأول قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث قبل الاستراحة.

“Ronaldo giving his armband to Blaise Matuidi”[Respect]????????✊

What an amazing Moment ! #Cr7 pic.twitter.com/Pper2eidZc

