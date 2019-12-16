مباراة يوفنتوس وأودينيزي.. كريستيانو رونالدو يرفض حمل شارة القيادة بعد استبدال هيغوايين.. وماتويدي يشكره (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، أظهر لفتة رائعة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في انتصار يوفنتوس 3-1 على ضيفه أودينيزي، يوم الأحد.

ورفع رونالدو المتألق، الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 11 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم ليصبح أول لاعب في بطولات الدوري الخمس الأوروبية الكبرى الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل بجميع المسابقات في آخر 15 موسمًا.

وهز المهاجم البرتغالي الشباك مرتين في الشوط الأول قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث قبل الاستراحة.

“Ronaldo giving his armband to Blaise Matuidi”[Respect]????????✊

What an amazing Moment ! #Cr7 pic.twitter.com/Pper2eidZc — Ronaldo???????????? (@CR7INMYDNA_) December 16, 2019

وأبلغ رونالدو شبكة سكاي سبورت إيطاليا: ”أهم شيء كان الفوز. يجب أن نلعب بهذا الأسلوب وبثقة. الأداء الفردي ليس مهمًّا بل الأداء الجماعي“.

وعندما كان متبقيًّا 10 دقائق على نهاية المباراة، تم استبدال غونزالو هيغوايين ودخل مكانه دوغلاس كوستا، وكان الأرجنتيني هو من يحمل شارة القائد بعدما تم استبدال ليوناردو بونوتشي، وقام هيغوايين بإعطاء شارة القائد إلى كريستيانو رونالدو، الذي رفض حملها احترامًا لترتيب القادة في البيانكونيري.

وكان رونالدو يدرك أن شارة القيادة كان يجب أن يحملها زميله الفرنسي بليز ماتويدي، والذي يعتبر القائد التالي لهيغوايين، ولذلك رفض رونالدو حملها وذهب إلى ماتويدي وأعطاها له، وهذا الموقف من قبل رونالدو جعل ماتويدي يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الشكر له، وكتب: ”مستوى عالمي. شكرًا على هذا الشرف“.

وتلقى يوفنتوس أول هزيمة هذا الموسم عندما سقط أمام مستضيفه لاتسيو الأسبوع الماضي ليفرط في الصدارة لصالح إنتر ميلان.

وعاد إنتر ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 خارج ملعبه مع فيورنتينا، يوم الأحد، لكنه حُرم من الانتصار بعد هدف رائع قرب النهاية من دوسان فلاهوفيتش.

وبهذه النتيجة يتساوى إنتر مع يوفنتوس ولكل منهما 39 نقطة على قمة الترتيب لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما قلل هدف التعادل المتأخر من الضغوط الواقعة على فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا.